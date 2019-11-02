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02 листопада 2019, субота, 16:12 5
Суспільство 2019-11-02T19:15:01+02:00
Українські Новини
Оголошено високий рівень небезпеки: рятувальники попереджають про різку зміну погоди

Оголошено високий рівень небезпеки: рятувальники попереджають про різку зміну погоди

Погода, КМДА, Штормовий вітер, Погода на вихідних, Загроза
Вітер. Фото: pixabay
Вітер. Фото: pixabay

Київська міська державна адміністрація, після того як у Києві було оголошено штормове попередження, повідомляє про нове погіршення погоди, прогнозуючи пориви вітру 15-20 м/с 3 листопада.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київміськадміністрації, передають Українські Новини.

"3 листопада в столиці очікуються пориви вітру 15-20 м / с (I рівень небезпеки, жовтий)", - сказано в ньому.

Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватися основні рекомендації під час сильного вітру:

- всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

- у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному;

- уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики дали прогноз погоди на всю зиму і передрекли рекордні морози і аномальні снігопади.

Нагадаємо, на вихідних антициклон руйнується снігом і хльосткими дощами.

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