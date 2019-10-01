В Киеве ухудшается погода, ГосЧС предупредила о шквальном ветре и грозе

Погода в Киеве 1 октября ухудшится, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

Как сообщают синоптики, в Киеве к концу дня порывы ветра 15-18 м/с.

Кроме того, сообщалось, что сегодня ночью и утром во всех областях порывы ветра 15-20 м/с, а прошлой ночью из-за непогоды более, чем 100 населенных пунктов стали обесточены. Больше всего от непогоды пострадала Львовская область, там без света остались 55 населенных пунктов.

По данным синоптиков Украинского Гидрометцентра, сегодня дожди накроют север, частично центр и юг, а также восток Украины. Похолодает в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днеропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

Как сообщали Українські Новини, в Украине объявлено штормовое предупреждение: страну накроют грозы и ураганный ветер.

Тем временем в Европе синоптики в очередной раз прогнозируют самые сильные морозы за последние 30 лет.

И еще синоптики сделали прогноз погоды на весь октябрь.