Миколаївська митниця пограбувала країну на 10 мільйонів

Служба безпеки України після проведення спільних з ДБР обшуків 31 жовтня підозрює керівництво Миколаївської митниці у нанесенні збитків державі на 10 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

"Служба безпеки України викрила посадових осіб Миколаївської митниці Державної фіскальної служби на масштабних зловживаннях", - сказано в ньому.

Встановлено, що протягом 2018-2019 років керівництво обласної митниці спільно з начальниками декількох митних постів систематично порушували вітчизняне антидемпінгове законодавство в інтересах комерційних структур.

При ввезенні з Європи мінеральних добрив посадові особи безпідставно занижували податкові ставки, у результаті чого державний бюджет недоотримав майже 10 млн гривень. За результатами санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили документацію, що підтверджує масштабні зловживання.

В рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу проводяться слідчі дії для встановлення всіх обставин справи.

Як повідомляли Українські Новини, Богдан повідомив про невдоволення роботою нового голови митної служби України, так як таможня Нефедова не виконала план по доходах бюджету на 12%.