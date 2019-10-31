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31 октября 2019, четверг, 15:40 24
Силовые структуры 2019-10-31T15:41:03+02:00
Українські Новини
СБУ и ГБР нагрянули с обыском в Николаевскую таможню

СБУ и ГБР нагрянули с обыском в Николаевскую таможню

Таможня, Николаевская таможня, Обыски на таможне

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований проводят обыски на Николаевской таможне Государственной фискальной службы (ГФС) в связи с возможными нарушениями при оформлении ввоза минеральных удобрений.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Николаевской таможни в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Руководство Николаевской таможни ГФС приветствует следственные действия Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований, которые происходят на территории таможни и связанные с нарушениями при оформлении ввоза минеральных удобрений", - сказано в нем.

При этом начальник Николаевской таможни Роман Криль сообщил, что он лично предоставил ГБР информацию о возможных неправомерных действий тогдашнего руководства таможни.

"В частности, речь идет о том, что через таможню было пропущено 17 партий с минеральными удобрениями без начисления антидемпинговой пошлины. В результате есть подозрение, что государство понесло убытки на сумму 162,7 млн грн", - заявил он.

По его словам, на данный момент правоохранители проводят обыски по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, 10 октября ГБР проводило обыски на Львовской таможне.

Также ГБР расследует причастность Киевской таможни к присвоению 5 млн гривен при вывозе отходов цинка за границу.

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