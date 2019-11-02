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02 листопада 2019, субота, 17:37 14
Транспорт 2019-11-02T19:30:01+02:00
Українські Новини
У неділю метрополітен обмежить три центральні станції

У неділю метрополітен обмежить три центральні станції

Метро, Київський метрополітен, Олімпійська, Станції метро, Палац спорту, Площа Льва Толстого
Метро. Фото: Faceboоk/КП
Метро. Фото: Faceboоk/КП "Київський метрополітен"

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" має намір обмежити роботу станцій "Олімпійська", "Площа Льва Толстого" і "Палац спорту" у зв'язку з проведенням футбольного матчу "Динамо" (Київ) - "Львів"(Львів) у Національному спортивному комплексі "Олімпійський" в неділю, 3 листопада.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби метрополітену, передають Українські Новини.

"Так, після закінчення футболу, з метою забезпечення належної перевезення вболівальників, можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого", - йдеться в ньому.

Відзначається, що механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.

Як повідомляли Українські Новини, 20 жовтня Київський метрополітен мав намір обмежити роботу станцій "Олімпійська", "Площа Льва Толстого" і "Палац спорту" через футбольний матч "Динамо" (Київ) - "Олександрія"(Олександрія).

Також з'явився новий графік роботи станції "Золоті ворота". Нагадаємо, у київському метро розповіли, скільки українців ще користуються жетонами.

Більше новин про: Метро Київський метрополітен Олімпійська Станції метро Палац спорту Площа Льва Толстого

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