Бензин і дизпаливо дешевшають: як зміняться ціни на пальне в листопаді

У понеділок-п'ятницю, 28 жовтня - 1 листопада, великооптові ціни на дизельне паливо знизилися на 0,17% з 25 350 до 25 307 гривень за тонну, а ціни на бензин А-92 продовжили знижуватися п'ятий тиждень поспіль і 28 жовтня - 1 листопада впали на 1,29% до 25 993 гривень за тонну, при цьому на бензин А-95 (імпорт) ціни підвищилися на 0,43% до 27 693 гривень за тонну. Експерти стверджують, що трейдери не будуть ризикувати підвищувати ціни, якщо на це не буде економічних підстав. Золотий сезон для автозаправних мереж минув - попит на пальне падає. Однак є кілька причин, які можуть вплинути на вартість автомобільного палива в листопаді, повідомляє "Сьогодні".

Вже другий місяць ціна на бензини і дизпаливо залишається приблизно на одному рівні . За весь жовтень змінено тільки вартість скрапленого газу – він подешевшав на 50 коп./л. Автогаз збавив в ціні через подорожчання у вересні – тепер він повернувся на свої позиції, пояснює Артем Куюн, заступник директора "Консалтингової групи" А-95". Цьому передувало зниження цін на кордоні.

Якщо порівнювати бензин і дизпаливо на початок і кінець жовтня, то ціни не змінилися.

"Ціноутворення на пальне визначається двома факторами. Перше – це вартість нафтопродуктів на кордоні, оскільки Україна завозить ¾ всіх нафтопродуктів. Ціни впродовж місяця істотно не змінювалися. Друге – курс гривні до долара і євро. Гривня останнім часом трохи ослабла і може слабнути і надалі", – говорить експерт в енергетичній сфері Геннадій Рябцев.

Инфографика: "Сегодня"

Невеликі коливання цін спостерігаються по регіонах, зауважує експерт енергоринку Леонід Косянчук. В областях, де купівельна спроможність менші, ціни на стелах АЗС трохи нижчі. Різниця в цінах між регіонами коливається в рамках 9-10%.

Не вплинуло на ціни і підвищення спецмита на імпорт до 4%, відзначає Олександр Сіренко, аналітик консалтингової компанії UPECO. Труба, по якій в країну надходив дизель, зупинилася, а трейдери переорієнтувалися на постачання морем.

"Але ми вже виходимо із золотого сезону в більш помірне споживання. А з грудня взагалі почнеться мертвий сезон – мінімальне споживання пального", – зауважує Косянчук.

Сезонні тенденції продовжать впливати на ціни. Поставки по морю, які активно працювали в серпні-вересні, скорочуватимуться.

"Навігація стає складнішою і поставки на зимовий період можуть переорієнтуватися на Білорусь і Росію, але не трубою, а залізницею. Це не вплине на ціну, ціна поставки залишиться такою ж", – говорить Сіренко.

Трейдер купує пальне за валюту. Коли національна валюта падає, наступна закупівля нафтопродуктів обходиться АЗС дорожче, через що доводиться піднімати ціни. До того ж, щомісяця на вартість палива впливає і акциз, оскільки він нараховується в євро і залежить від стабільності гривні. А якщо курс змінюється на 10 копійок, то через дві тижні ціни на заправках поміняються на 7-8 копійок. Якщо вартість пального в Європі змінюється на 1%, то через тиждень на заправках вона може змінитися на 10 копійок, пояснює Геннадій Рябцев. Це усереднені цифри.

"Дані тенденції можуть як збігатися, так і йти на противагу. Наприклад, коли нафтопродукти дешевшають, а курс валют зростає, то вони будуть компенсувати один одного і ціна на пальне може не змінитися. Найближчим часом прогнозується, що ціни на кордоні істотно не зміняться, значить, все визначатиме курс гривні. Якщо він слабшатиме, то, відповідно, дорожчатимуть бензин і дизпаливо", – говорить Геннадій Рябцев.

Незважаючи на падіння попиту, ціна на скраплений газ далі падати не буде. Можливо, АЗС ще відкоригують ціни, але зміни будуть не суттєві, зазначає Артем Куюн. Вартість автогазу більше залежатиме від стабільності гривні і європейських котирувань.

Однак є ризики зриву поставок скрапленого газу.

"Нафтопродуктопровід зараз не відвантажує дизпаливо на ринок. Але це компенсується тим, що нафтопродукти відвантажуються в Мозирі (Білорусь, – прим. Ред.) та переправляються залізницею або автомобільним транспортом в Україні. Ризики переривання цих поставок зберігаються, з огляду на що заводи закривалися на планові ремонти", - вважає Рябцев.

Як повідомляли Українські Новини, експерт заявляв, що дизпаливо в Україні подорожчає мінімум на 1,5 грн / л через вибухи в Саудівській Аравії. Раніше багато українських автозаправки простоювали без палива.

Тим часом водіїв попередили про можливий дефіцит і подорожчання палива.