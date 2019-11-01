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01 ноября 2019, пятница, 18:04 38
Экономика 2019-11-01T18:07:03+02:00
Українські Новини
Третью неделю подряд розничные цены на дизтопливо снижаются

Третью неделю подряд розничные цены на дизтопливо снижаются

Дизтопливо, цены на дизтопливо

В понедельник-пятницу, 28 октября-1 ноября, розничные цены на дизтопливо снизились на 0,07% с 28,01 до 27,99 гривен за литр третью неделю подряд.

Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.

С начала 2019 года розничные цены на дизтопливо снизились на 3,22% с 28,92 гривен/литр.

Как сообщали Українські Новини, 21-25 октября, розничные цены на дизтопливо снизились на 0,04% с 28,01 до 28,00 гривен за литр вторую неделю подряд.

Розничные цены на дизтопливо 28 октября-1 ноября, гривен/литр:

Название продукта

Средняя цена на 1 ноября

Средняя цена на 28 октября

1 ноября в % к 28 октября

ДТ

27,99

28,01

99,93

 

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