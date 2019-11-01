Третью неделю подряд розничные цены на дизтопливо снижаются

В понедельник-пятницу, 28 октября-1 ноября, розничные цены на дизтопливо снизились на 0,07% с 28,01 до 27,99 гривен за литр третью неделю подряд. Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO. С начала 2019 года розничные цены на дизтопливо снизились на 3,22% с 28,92 гривен\/литр. Как сообщали Українські Новини, 21-25 октября, розничные цены на дизтопливо снизились на 0,04% с 28,01 до 28,00 гривен за литр вторую неделю подряд. Розничные цены на дизтопливо 28 октября-1 ноября, гривен\/литр: Название продукта Средняя цена на 1 ноября Средняя цена на 28 октября 1 ноября в % к 28 октября ДТ 27,99 28,01 99,93