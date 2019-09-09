Многие украинские автозаправки простаивают без топлива

Украинские АЗС ощущают проблемы с поставками топлива. Причиной этого являются сбои в работе "Укрзалізниці", сообщает информационное агентство Oilpoint .

Ситуация рассматривалась в пятницу на заседании оперативного штаба в Министерстве инфраструктуры Украины, которое посетили и представители топливного рынка.

По словам участников заседания, основной причиной того, что многие АЗС простаивают пустыми, являются серьезные неполадки в "УЗ", которая поставляет топливо на нефтебазы. Также отмечается, что в последние дни на некоторых станциях (в частности на Дарнице) наблюдаются улучшения в работе.

Среди основных проблем можно выделить медленную работу таможни на ключевых станциях, неспособность "УЗ" справиться с увеличившимся потоком грузов, малочисленность штата сотрудников таможни на отдельных станциях (сложная ситуация сложилась на станции Коростень), а также проблему своевременного возврата пустых цистерн на белорусскую сторону.

"Ряд железнодорожных станций оказались парализованными. Простои на станции Дарница достигают 20 дней. Состав Кременчуг-Киев вместо 7 дней идет 20-30 дней, не говоря уже о других отправителей, ту же Беларусь", - цитирует одного из участников заседания оперативного штаба Oilpoint.

Присутствующие на встрече представители государства пообещали приложить все усилия для решения этой проблемы, а также привлечь к ней внимание высшего руководства страны.

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