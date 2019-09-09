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09 сентября 2019, понедельник, 18:07 805
Экономика 2019-09-09T20:15:03+03:00
Українські Новини
Многие украинские автозаправки простаивают без топлива

Многие украинские автозаправки простаивают без топлива

Бензин. Фото: pixabay.com
Бензин. Фото: pixabay.com

Украинские АЗС ощущают проблемы с поставками топлива. Причиной этого являются сбои в работе "Укрзалізниці", сообщает информационное агентство Oilpoint .

Ситуация рассматривалась в пятницу на заседании оперативного штаба в Министерстве инфраструктуры Украины, которое посетили и представители топливного рынка.

По словам участников заседания, основной причиной того, что многие АЗС простаивают пустыми, являются серьезные неполадки в "УЗ", которая поставляет топливо на нефтебазы. Также отмечается, что в последние дни на некоторых станциях (в частности на Дарнице) наблюдаются улучшения  в работе.

Среди основных проблем можно выделить медленную работу таможни на ключевых станциях, неспособность "УЗ" справиться с увеличившимся потоком грузов, малочисленность штата сотрудников таможни на отдельных станциях (сложная ситуация сложилась на станции Коростень), а также проблему своевременного возврата пустых цистерн на белорусскую сторону.

"Ряд железнодорожных станций оказались парализованными. Простои на станции Дарница достигают 20 дней. Состав Кременчуг-Киев вместо 7 дней идет 20-30 дней, не говоря уже о других отправителей, ту же Беларусь", - цитирует одного из участников заседания оперативного штаба Oilpoint.

Присутствующие на встрече представители государства пообещали приложить все усилия для решения этой проблемы, а также привлечь к ней внимание высшего руководства страны.

Как сообщали Українські новини, СМИ выяснили, кто и чем заправляет украинских автомобилистов.

Также за месяц дизтопливо упало в цене, а Андрей Герус заявил, что цена на дизельное топливо не поднимется.

 

Больше новостей о: Бензин Укрзализныця АЗС Министерство инфраструктуры

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