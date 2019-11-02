Під Одесою молодий хлопець познущався над прапором України, витерши об нього ноги

В селі Іллінка, Одеська область, молодий хлопець зірвав прапор України зі стовпа місцевого будинку культури і витер об нього ноги, передає прес-служба одеської поліції.

За кілька годин правоохоронні органи встановили, що знущання над державним прапором скоїв 23-річний місцевий житель.

У розмові з поліцейськими хлопець спробував виправдатися дією алкоголю, який вживав з товаришами.

Дії правопорушника слідчі кваліфікували за ч. 1 ст. 338 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу України. За скоєне законом передбачено покарання у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців або позбавлення волі на строк до трьох років.

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Як повідомляли Українські Новини, наприкінці жовтня невідомий вкрав прапор України з будівлі міського суду в Горишних Плавнях. Також три роки тюрми дали чоловікові за знущання над прапором України. Перебуваючи в нетверезому стані, він зірвав прапор в Кривому Розі.

Нагадаємо, що Україна святкує День прапора 23 серпня.