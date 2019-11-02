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02 листопада 2019, субота, 14:46 28
Силові структури 2019-11-02T17:30:02+02:00
Українські Новини
Під Одесою молодий хлопець познущався над прапором України, витерши об нього ноги

Під Одесою молодий хлопець познущався над прапором України, витерши об нього ноги

одеська область, Нацполіція, прапор України, Вандалізм

В селі Іллінка, Одеська область, молодий хлопець зірвав прапор України зі стовпа місцевого будинку культури і витер об нього ноги, передає прес-служба одеської поліції.

За кілька годин правоохоронні органи встановили, що знущання над державним прапором скоїв 23-річний місцевий житель.

У розмові з поліцейськими хлопець спробував виправдатися дією алкоголю, який вживав з товаришами.

Дії правопорушника слідчі кваліфікували за ч. 1 ст. 338 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу України. За скоєне законом передбачено покарання у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців або позбавлення волі на строк до трьох років.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці жовтня невідомий вкрав прапор України з будівлі міського суду в Горишних Плавнях. Також три роки тюрми дали чоловікові за знущання над прапором України. Перебуваючи в нетверезому стані, він зірвав прапор в Кривому Розі.

Нагадаємо, що Україна святкує День прапора 23 серпня.

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