Украина празднует День флага: официальная церемония состоится на Крещатике

В День флага, 23 февраля, в 10:00 состоится торжественная церемония поднятия Государственного Флага Украины.

Возле Киевской городской государственной администрации состоится торжественная церемония поднятия Государственного Флага Украины при участии руководства города, ветеранов АТО, ООС, семей Героев Небесной сотни и семей погибших участников Антитеррористической операции и Операции объединенных сил на Востоке Украины.

Также состоится торжественное вручение паспортов граждан Украины юным киевлянам - победителям школьных олимпиад, творческих фестивалей, спортивных соревнований, активистам ученического самоуправления.

Торжественная церемония состоится на улице Крещатик, 36.

Напомним, в 2004 году Президент Леонид Кучма своим указом учредил День государственного флага Украины, который ежегодно отмечается 23 августа.

В 2009 году Президент Виктор Ющенко внес изменения в этот указ, учредив ежегодную официальную церемонию поднятия флага 23 августа по всей Украине.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин утвердил план мероприятий ко Дню независимости.

Ранее в Офисе Президента также утвердили план мероприятий ко Дню независимости Украины.

Кроме того, организаторы альтернативного "Марша защитников Украины" договорились с Офисом Президента о смещении времени проведения шествия в День независимости Украины.