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02 листопада 2019, субота, 14:15 4
Силові структури 2019-11-02T14:29:34+02:00
Українські Новини
Турок "продавав" українок з Донбасу європейським борделям

Турок "продавав" українок з Донбасу європейським борделям

Бордель, Донбас, Проституція, Торгівля людьми, Українки
Українка. Фото: pixabay
Українка. Фото: pixabay

В районі ООС прикордонники затримала громадянина Туреччини, який вербував дівчат у борделі за кордоном, повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

45-річний громадянин Туреччини знаходив дівчат і жінок, які перебували у складному матеріальному положенні і через соціальні мережі він переконував їх на працевлаштування у секс-індустрії в одній з країн Західної Європи

Вербувальника зупинили на одному з блокпостів співробітники оперативних підрозділів Донецько-Луганського регіонального управління ДПСУ у взаємодії з співробітниками поліції в Донецькій області. Іноземець після пошуку нових жертв повертався з р. Маріуполь. Він як раз перевозив двох громадянок України, яких збирався вивезти за кордон для їх подальшої сексуальної експлуатації в країнах Європейського союзу.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 149 КК України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини), в рамках якого правоохоронці задокументували кілька фактів вербування громадянок України.

Іноземцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, слідство триває.

Як повідомляли "Українські Новини", в Хмельницької області завідуюча психоневрологічним інтернатом змушувала пацієнтів працювати на її сина. Згідно з даними Нацполіції за півроку від торгівлі людьми постраждали 170 осіб, серед яких 5 дітей.

Раніше китайці обманом вивозили українок за кордон для надання інтимних послуг.

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