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30 июля 2019, вторник, 22:36 31
Силовые структуры 2019-07-30T22:46:43+03:00
Українські Новини
За полгода от торговли людьми пострадали 170 человек, среди которых 5 детей

За полгода от торговли людьми пострадали 170 человек, среди которых 5 детей

170 украинцев пострадали от торговли людьми в 1-м полугодии 2019 года, в том числе 98 мужчин, 67 женщин, 3 несовершеннолетних и 2 малолетних детей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

По словам начальника департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции Артема Крищенко, в течение первых 6 месяцев 2019 года полицейские выявили 214 уголовных преступлений, предусмотренных статьей 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса.

В рамках 190 уголовных производств этой категории следователи сообщили о подозрении лицам, их совершившим.

Досудебное расследование уже закончено по 104 уголовным производствам, открытым по фактам торговли людьми.

Также отмечается, что в 1-м полугодии полицейские разоблачили 4 организованные группы, действовавшие в сфере торговли людьми, деятельность которых распространялась на территории 5 областей и Киева.

Наиболее распространенной формой торговли людьми стала трудовая эксплуатация.

Кроме того, на данный момент следователями начато 3 уголовных производства по фактам торговли детьми.

Как сообщали Українськi Новини, китайцы обманом вывозили украинок за границу для предоставления интимных услуг.

Тем временем в Грузии отпустили на свободу украинку, задержанную по подозрению в торговле детьми.

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