За полгода от торговли людьми пострадали 170 человек, среди которых 5 детей

170 украинцев пострадали от торговли людьми в 1-м полугодии 2019 года, в том числе 98 мужчин, 67 женщин, 3 несовершеннолетних и 2 малолетних детей.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.\r\nПо словам начальника департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции Артема Крищенко, в течение первых 6 месяцев 2019 года полицейские выявили 214 уголовных преступлений, предусмотренных статьей 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса.\r\nВ рамках 190 уголовных производств этой категории следователи сообщили о подозрении лицам, их совершившим.\r\nДосудебное расследование уже закончено по 104 уголовным производствам, открытым по фактам торговли людьми.\r\nТакже отмечается, что в 1-м полугодии полицейские разоблачили 4 организованные группы, действовавшие в сфере торговли людьми, деятельность которых распространялась на территории 5 областей и Киева.\r\nНаиболее распространенной формой торговли людьми стала трудовая эксплуатация.\r\nКроме того, на данный момент следователями начато 3 уголовных производства по фактам торговли детьми.\r\nКак сообщали Українськi Новини, китайцы обманом вывозили украинок за границу для предоставления интимных услуг.\r\nТем временем в Грузии отпустили на свободу украинку, задержанную по подозрению в торговле детьми.