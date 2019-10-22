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  • В Хмельницкой области заведующая психоневрологическим интернатом заставляла пациентов работать на ее сына
22 октября 2019, вторник, 20:37 7
Происшествия 2019-10-22T20:42:10+03:00
Українські Новини
В Хмельницкой области заведующая психоневрологическим интернатом заставляла пациентов работать на ее сына

В Хмельницкой области заведующая психоневрологическим интернатом заставляла пациентов работать на ее сына

Торговля людьми, Эксплуатация, Хмельницкая область, Нацполиция

В Хмельницкой области заведующая хозяйством интерната регулярно предоставляла местному предпринимателю пациентов заведения для принудительных физических работ. Об этом передает Национальная полиция.

В ходе расследования правоохранителями было установлено, что завхозяйством психоневрологического заведения области предоставляла от 5 до 10 пациентов для трудовой эксплуатации частному лицу, который оказался ее сыном.

Во время одного из обысков на территории предприятия работники полиции зафиксировали факт пребывания там 5 пациентов интерната, которые в то время занимались пересеиванием зерна.

На данный момент досудебное расследование продолжается. Заведующей и ее сыну объявлено о подозрении согласно ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением) Уголовного кодекса. В случае подтверждения преступления, подозреваемым грозит лишение свободы от 5 до 12 лет.

Как сообщали Українські Новини, 170 украинцев пострадали от торговли людьми в 1-м полугодии 2019 года.

Кроме того, в Запорожской области директор интерната сдавал в аренду мальчиков по 1000 гривен.

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