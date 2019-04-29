подписаться на рассылку
26.35 26.75
29.3 29.85
˟
29 апреля 2019, понедельник, 14:15 507
Силовые структуры 2019-04-29T14:16:10+03:00
Українські Новини
Китайцы обманом вывозили украинок за границу для предоставления интимных услуг

Китайцы обманом вывозили украинок за границу для предоставления интимных услуг

Задержание подозреваемых. Фото: ГПСУ
Задержание подозреваемых. Фото: ГПСУ

Сотрудники оперативных подразделений Южного регионального управления Государственной пограничной службы совместно с полицией Одесской области и сотрудниками управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области с применением силовой поддержки мобильного пограничного отряда "ДОЗОР" задержали двух граждан Китая по подозрению в торговле людьми.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы, передают Українськi Новини.

Согласно ему, один из злоумышленников, гражданин Китая, был задержан в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская область) во время оформления рейса "Киев - Пекин".

Он пытался вывезти за границу пятерых гражданок Украины в возрасте от 18 до 21 года для их эксплуатации в сфере предоставления интимных услуг.

О возможной причастности подозреваемого к торговле людьми оперативные сотрудники Госпогранслужбы узнали заранее.

Они установили, что иностранец путем обмана осуществляет активные действия по вербовке девушек в Одесской области для работы за пределами Украины.

Кроме того, в рамках данного уголовного производства в Одессе полицейские задержали еще одного подозреваемого, также гражданина Китая.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) Уголовного кодекса.

Следствие продолжается.

Задержание подозреваемых. Фото: ГПСУЗадержание подозреваемых. Фото: ГПСУ

Как сообщали Українськi Новини, полицейские в Киеве создали банду наркодилеров и торговцев людьми.

Больше новостей о: Китай Проституция Торговля людьми Бордель Нацполиция

Архив
Новости
В Харькове "заминировали" сразу четыре гостиницы 15:15
Россия разрешила транзит санкционных украинских товаров в Азию 14:44
Задержание подозреваемых. Фото: ГПСУ
Китайцы обманом вывозили украинок за границу для предоставления интимных услуг 14:15
Пробуждение весны в Галицком НПП. Фото: Vasil Malaniuk
В сети показали фото пробуждения весны в Галицком нацпарке 13:56
Завтра в Украине дождь, местами с грозами, в Карпатах похолодает до 0 градусов 13:39
больше новостей
Команда Зеленского поддержала петицию о запрете выезда за границу Порошенко 08:15
На майские частично перекроют движение через реку в Киеве 07:00
Подрыв авто гранатой. Фото: ГУ НП в Харьковской области
В Харькове в авто бросили гранату: водитель госпитализирован 10:45
Подросток упал с моста во время селфи в Харьковской области 14:28
Россиянка просит Зеленского предоставить ей гражданство Украины 08:30
больше новостей
Команда Зеленского поддержала петицию о запрете выезда за границу Порошенко 08:15
Биометрические паспорта перестали выдавать по техническим причинам 18:01
"Нацкорпус" провел митинг в Харькове 22:16
На Пасхальные богослужения в Украине пришло на 2,5 млн больше людей, чем в России 14:57
Свет победит тьму: Зеленский поздравил украинцев с Пасхой 12:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok