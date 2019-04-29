Китайцы обманом вывозили украинок за границу для предоставления интимных услуг

Сотрудники оперативных подразделений Южного регионального управления Государственной пограничной службы совместно с полицией Одесской области и сотрудниками управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области с применением силовой поддержки мобильного пограничного отряда "ДОЗОР" задержали двух граждан Китая по подозрению в торговле людьми.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы, передают Українськi Новини.\r\nСогласно ему, один из злоумышленников, гражданин Китая, был задержан в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская область) во время оформления рейса "Киев - Пекин".\r\nОн пытался вывезти за границу пятерых гражданок Украины в возрасте от 18 до 21 года для их эксплуатации в сфере предоставления интимных услуг.\r\nО возможной причастности подозреваемого к торговле людьми оперативные сотрудники Госпогранслужбы узнали заранее.\r\nОни установили, что иностранец путем обмана осуществляет активные действия по вербовке девушек в Одесской области для работы за пределами Украины.\r\nКроме того, в рамках данного уголовного производства в Одессе полицейские задержали еще одного подозреваемого, также гражданина Китая.\r\nПравоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) Уголовного кодекса.\r\nСледствие продолжается.\r\n\r\nЗадержание подозреваемых. Фото: ГПСУ\r\nКак сообщали Українськi Новини, полицейские в Киеве создали банду наркодилеров и торговцев людьми.