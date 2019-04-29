Китайцы обманом вывозили украинок за границу для предоставления интимных услуг

Сотрудники оперативных подразделений Южного регионального управления Государственной пограничной службы совместно с полицией Одесской области и сотрудниками управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области с применением силовой поддержки мобильного пограничного отряда "ДОЗОР" задержали двух граждан Китая по подозрению в торговле людьми.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы, передают Українськi Новини.

Согласно ему, один из злоумышленников, гражданин Китая, был задержан в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская область) во время оформления рейса "Киев - Пекин".

Он пытался вывезти за границу пятерых гражданок Украины в возрасте от 18 до 21 года для их эксплуатации в сфере предоставления интимных услуг.

О возможной причастности подозреваемого к торговле людьми оперативные сотрудники Госпогранслужбы узнали заранее.

Они установили, что иностранец путем обмана осуществляет активные действия по вербовке девушек в Одесской области для работы за пределами Украины.

Кроме того, в рамках данного уголовного производства в Одессе полицейские задержали еще одного подозреваемого, также гражданина Китая.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) Уголовного кодекса.

Следствие продолжается.

Задержание подозреваемых. Фото: ГПСУ

Как сообщали Українськi Новини, полицейские в Киеве создали банду наркодилеров и торговцев людьми.