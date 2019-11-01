Потеплішає до +16 і підуть зливи: синоптики дали прогноз на вихідні і тиждень

Незважаючи на морози в суботу, в перші листопадові вихідні, 2 і 3 числа, погода в Україні буде досить мінливою, проте вже в неділю очікується потепління, яке триватиме, за попередніми прогнозами, весь наступний тиждень. Про це йдеться на сторінці Укргідрометцентру в соцмережі Facebook. "Завтра в Україні буде без опадів, за винятком західних областей, там вдень місцями пройдуть невеликі дощі", - сказано в повідомленні. При цьому найближча ніч ще буде холодною, температура складе 0...-5 градусів, у східній частині країни -7...-12 градусів, вдень -1...-6 градусів тепла. Тепліше буде лише на крайньому півдні та Закарпатті, вночі там очікується від +3 до -2 градусів, удень +6...+11 градусів. У неділю, 3 листопада, невеликі дощі литимуть у західних та місцями у північних областях, на решті території без опадів. Нічна температура становитиме 0...+5 градусів, денна +7...+12 градусів, на півдні Одеської області, Закарпатті та Прикарпатті повітря прогріється до +16 градусів, лише в східній частині країни ще затримається холод, нічні мінімуми там складуть -3...-8 градусів, денні максимуми +4....+9 градусів. Вітер в найближчі дні буде південний, поривчастий. У суботу на Правобережжі, а в неділю по всій країні, крім крайнього заходу і сходу можливі пориви вітру 15-20 м\/с. У Києві найближчими днями очікується погода без опадів, лише вночі 3 листопада місцями пройде невеликий дощ. Вітер буде північно-західний, 7-12 м\/с, вдень можливі пориви 15-20 м\/с. Температура найближчої ночі становитиме -1...-3 градусів, удень -6...-8 градусів. У неділю, 3 листопада, температура повітря почне підвищуватися, вночі очікується +3...+5 градусів, вдень -10....-12 градусів. Карти: Укргідрометцентр Крім того, синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook уточнила, що на вихідних в Україні буде сильний, до штормових значень, вітер південного напрямку, який не торкнеться східних областей. "Тому не затримуйтеся довго під деревами, особливо крупними і гіллястими, білбордами, дуже уважно вибирайте місце для паркування автомобіля, візьміть це особливо під увагу, хто займається будівництвом - або великим, коли може виникати небезпека при роботі баштових кранів, або скромне перекриття даху сараю. І насуньте щільніше шапку на вуха, щоб не здуло", - порадила синоптик. Діденко підкреслила, що разом з вітром йде і потепління. Карта: Наталя Діденко\/Facebook Як повідомляли Українські Новини, на вихідних антициклон зруйнується снігом і хльосткими дощами. Тим часом синоптики розповіли про погоду взимку.