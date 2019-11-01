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01 ноября 2019, пятница, 17:11 877
Общество 2019-11-01T17:17:51+02:00
Українські Новини
Завтра в Украине ударят морозы до -6

Завтра в Украине ударят морозы до -6

Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах, погода в Одессе
Осень. Фото: photosight.ru
Осень. Фото: photosight.ru

2 ноября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью -1…-3 градуса, днем +6…+8 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +1…-6 градусов, днем +4…+9 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, температура ночью -1…-6 градусов, днем +2…+7 градусов.

В Моршине ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, температура ночью 0…-2 градуса, днем +8…+10 градусов.

В Трускавце ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, температура ночью -1…-3 градуса, днем +8…+10 градусов.

В Сваляве ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, температура ночью 0…+2 градуса, днем +7…+9 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +4…+9 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, в Днепропетровской области до -7 градусов, днем +4…+9 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью -7…-12 градусов, днем +1…+6 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, в Херсонской и Запорожской областях местами -5…-9 градусов; днем +6…+11 градусов, в Запорожской области +2…+7 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем +5…+10 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +1…+3 градуса, днем +8…+10 градусов.

Как сообщали Українські Новини, антициклон разрушается снегом и хлесткими дождями: синоптик дала прогноз на выходные.

Тем временем в ноябре украинцев ждет сложная погода со снегопадами, сильными морозами и гололедом.

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