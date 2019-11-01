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  • Журналіст "Страни" Медведєва просить Нацполіцію розслідувати розпалювання ненависті телеведучим Дроздовим
01 листопада 2019, пʼятниця, 19:44 12 Документ
ЗМІ 2019-11-01T20:03:07+02:00
Українські Новини
Журналіст "Страни" Медведєва просить Нацполіцію розслідувати розпалювання ненависті телеведучим Дроздовим

Журналіст "Страни" Медведєва просить Нацполіцію розслідувати розпалювання ненависті телеведучим Дроздовим

Донбас, Страна.ua, Дискримінація, Розпалювання ненависті, Нацполіція України, Остап Дроздов, Олеся Медведєва
Олеся Медведєва з заявою. Фото: strana.ua
Олеся Медведєва з заявою. Фото: strana.ua

Спеціальний кореспондент інтернет-видання "Страна.ua" та блогер Олеся Медведєва, як й обіцяла, подала заяву до Національної поліції України про вчинення злочину колишнім телевізійним ведучим Остапом Дроздовим, а саме мова йде про дискримінаційні висловлювання Дроздова, що принижують мешканців Донбасу та розпалюють міжнаціональну ворожнечу і ненависть.

Про це повідомило інтернет-видання "Страна.ua".

"Отже, друзі, у нас вже є зареєстрована заява проти Остапа Дроздова за розпалювання ненависті", - повідомила Медведєва, показавши сам документ. Документ був зареєстрований 1 листопада в Головному управлінні Національної поліції України в місті Києві.

Медведєва повідомила, що супроводжувати цю справу буде юрист компанії "Могильницький та партнери" Антон Журавель. За словами юриста, заяву було подано в порядку ст. 214 Кримінально-процесуального кодексу України про вчинення злочину громадянином Остапом Дроздовим.

"Мова йде про ті події, які відбулися 26 жовтня 2019 року, а саме, висловлюваннях Остапа Дроздова в ефірі теле- і радіопрограми "Рандеву" на "5 каналі", - уточнив Антон Журавель.

Журавель вважає, що дані дії Дроздова сторона позивача розцінює як злочин, що кваліфікується за ч. 3 ст. 161 Кримінального кодексу України, тобто такі, що були скоєно організованою групою у вигляді розпалювання ненависті, національної ворожнечі, приниження честі та гідності громадян.

Медведєва заявила, що мета подання заяви до поліції не лише домогтися покарання для Дроздова за розпалювання ненависті до мешканців Донбасу, а й привернути увагу суспільства до неприпустимість подібних заяв, які стали, на жаль, нормою за останні 5 років.

"Ми обрали нового Президента, у нас новий парламент, новий Кабінет Міністрів, силові структури. І ми сподіваємося, що нарешті-то закони України запрацюють, ми сподіваємося, що на законодавчому рівні за допомогою силових структур та правоохоронних органів люди, які несуть агресію, які розпалюють ворожнечу, принижують громадян України, будуть покарані", - підсумувала вона.

Нагадаємо, 26 жовтня в ефірі "5 каналу", що належить колишньому Президенту України Петру Порошенко, львівський журналіст Остап Дроздов закликав позбавити українського громадянства усіх мешканців "Л/ДНР".

29 жовтня журналістка Медведєва заявила про намір подати заяву про скоєння злочину проти телеведучого Дроздова, який назвав жителів Донбасу "пропащими" і запропонував відбирати у них українські паспорти.

Того ж дня генеральний продюсер телеканалу Zik Наталія Влащенко, на якому раніше працював Дроздов, охарактеризувала журналіста як "боягузливого, порожнього, скандального, який роками розпалював ворожнечу".

Як повідомляли Українські Новини, 30 травня 2018 року телеведучий Дроздов заявив, що на території України російськомовним громадянам немає місця. Як стверджує журналіст, російськомовні громадяни України "або повинні зникнути як вид, або виїхати до іншої країни".

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