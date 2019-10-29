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29 октября 2019, вторник, 10:27 186
Общество 2019-10-29T10:33:24+02:00
Українські Новини
Пора отвечать за свои слова: Медведева собирается заявить на Дроздова из-за оскорбления жителей Донбасса

Пора отвечать за свои слова: Медведева собирается заявить на Дроздова из-за оскорбления жителей Донбасса

ЛНР, Донбасс, ДНР, Паспорта, Остап Дроздов, Медведева Олеся
Олеся Медведева. Скриншот: YouTube/ Страна.ua
Олеся Медведева. Скриншот: YouTube/ Страна.ua

Журналистка Олеся Медведева намерена подать заявлении о совершении преступления против телеведущего Остапа Дроздова, который назвал жителей Донбасса пропащими и предложил отбирать у них паспорта в эфире "5 канала". Об этом сообщает "Страна".

О заявлениии Медведева сообщила в блоге Ясно.Понятно на YouTube-канале "Страны", а также на своих страницах в социальных сетях. 

"Меня как уроженку города Горловка, который сейчас находится на неподконтрольной территории очень сильно оскорбляет подобные высказывания Дроздова... Также я считают не допустимым подобные высказывания публичным лицом в эфире какого бы то ни было телеканала относительно граждан Украины, который проживают на неподконтрольных территориях Донбасса", - заявила Медведева. 

По ее словам, все дальнейшие детали дела будут публиковаться на сайта "Страны", а также в блоге Ясно.Понятно и соцсетях. 

Напомним, Дроздов дал ряд характеристик жителям Донбасса.  

"В определенной мере это страшные люди... Я утверждаю, что Донбасс по своему гражданскому сознанию наихудший. Они в том "ДНР" и "ЛНР" кроме "Раши тудей" и Скабеевой ничего не слушают. Это в принципе пропащие люди", - заявил журналист.  

Как сообщали Українські Новини, в 2018 прокурор инициировал уголовное производство против журналиста, написавшего о его состоянии. Тем временем МВД ежеквартально собирается отчитываться о результатах расследования преступлений против журналистов.

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