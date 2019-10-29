В социальных сетях разгорелась дискуссия по поводу оценок жителей неподконтрольніх официальным властям Украины территорий "Л/ДНР", которые в эфире "5 канала", который принадлежит экс-президенту Петру Порошенко, дал львовский журналист Остап Дроздов. В частности он призвал лишить украинского гражданства всех жителей этих регионов. Свое мнение по этому поводу высказала Генеральный продюсер телеканала ZIK Наташа Влащенко на персональной странице в Facebook.

"Я никогда не высказывалась публично и не писала в своем ФБ об Остапе Дроздове.

Ответ простой: я руковожу каналом, на котором он еще недавно работал, поэтому элементарно не могла ответить ему про всех этих "ватных тетей" и прочие гнусности, которые он ни разу не сказал мне в лицо.

Не имела право. Иначе бы сразу начались публичные стенания о притеснении свободы слова т проч.

Он это знал и наяривал в каждом интервью. При встрече опускал бегающие глазки и пробегал мимо ...

Трусливый, пустой, скандальный человек, которого и журналистом то назвать сложно.

Сегодня некоторые СМИ начали писать о том, что в своем интервью известной пропагандистке он награждал жителей Донбасса непристойными эпитетами.

По этому поводу хочу сказать следующее: дорогие жители Донбасса и Луганщины, в семье не без урода. Не все люди в Украине думают, как он. Большинство думает иначе. Этот человек годами разжигает вражду, но попробуйте надеть на него военную форму и на несколько суток затащить на фронт. Будет кричать, рыдать и цепляться за косяки.

Это мой первый и последний комментарий по поводу Д, который ради того, чтоб о нем говорили готов даже на белый ковер...))

всегда ассоциировался у меня со знаменитым анекдотом про то, как футболист с особенностями промахнулся по воротам, весь стадион кричит "п-с!"- а он кайфует, потому что - что еще, кроме славы ему надо", - заявила Наташа Влащенко.