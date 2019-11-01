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01 листопада 2019, пʼятниця, 18:56 8
Судова влада 2019-11-01T19:02:12+02:00
Українські Новини
Захист вибив Дубневичу перенесення розгляду запобіжного заходу

Захист вибив Дубневичу перенесення розгляду запобіжного заходу

Ярослав Дубневич, Вищий антикорупційний суд, Запобіжний захід, За майбутнє
Ярослав Дубневич. Фото: Facebook/Ярослав Дубневич
Ярослав Дубневич. Фото: Facebook/Ярослав Дубневич

Вищий антикорупційний суд переніс судове засідання щодо обрання запобіжного заходу депутату Верховної Ради Ярославу Дубневичу (депутатська група "За майбутнє"), який вже зібрав речі в ізолятор, на 2 листопада.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.

Засідання перенесено на прохання захисту Дубневича. Суд продовжиться в суботу об 11:30.

Після засідання Дубневич повідомив журналістам, що у нього немає такої суми коштів для внесення застави, на якій наполягає прокуратура, а саме 93 млн гривень. Дубневич заявив, що вважає себе невинним.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада зняла недоторканність з депутата Ярослава Дубневича (депутатська група "За майбутнє") і дозволила залучити його до кримінальної відповідальності.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд обрати Дубневичу запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення застави в сумі 93 млн гривень. Національне антикорупційне бюро вручило Дубневичу повідомлення про підозру у причетності до заволодіння 93 млн гривень коштів акціонерного товариства "Укрзалізниця". Тим часом Дубневич двічі показав дулю з трибуни у Верховній Раді.

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