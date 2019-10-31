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31 октября 2019, четверг, 18:20 130
Верховная Рада и партии 2019-10-31T18:39:45+02:00
Українські Новини
Дубневич дважды показал дулю с трибуны в Верховной Раде

Дубневич дважды показал дулю с трибуны в Верховной Раде

Неприкосновенность, Коррупционеры, Ярослав Дубневич, Кукиш

Депутат Ярослав Дубневич ("За будущее"), с которого сегодня сняли неприкосновенность и вручили подозрение, несколько раз показал дулю во время своего выступления с трибуны парламента. Об этом сообщает "Страна".

"Я вам всем расскажу, почему я показал "во" (при этом нардеп скрутил дулю, - Ред.) Шульмейстеру (бывшему замминистра инфраструктуры Владимиру Шульмейстеру, - Ред.). Шульмейстер сначала пролоббировал, чтобы и.о. начальника Львовского аэропорта был представитель одесситов Кауфмана и Грановского, а потом хотел прекратить открытый конкурс и правдами-неправдами снова утвердить. И мы вместе с депутатами от Львовщины сказали: "Во тебе!" (и снова показал дулю, - Ред.) и именно поэтому состоялся открытый конкурс и Татьяна Романовская руководит аэропортом "Львов" и он показывает одни из лучших результатов", - сказал Дубневич.

После этого он начал описывать еще одну ситуацию, когда показал "во" Пивоварскому (экс-министр инфраструктуры, - Ред.) и Шульмейстеру, при этом нардеп снова скрутил комбинацию из трех пальцев.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада сняла неприкосновенность с Дубневича и разрешила привлечь его к уголовной ответственности.

Также НАБУ и САП просят суд арестовать Дубневича с альтернативой залога 93 млн гривен. 


Кроме того, Дубневичу вручили подозрение в причастности к завладению 93 млн гривен госсредств. 

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