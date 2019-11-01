Він завдав образу на адресу цілого законодавства, - три фракції голосують за відставку скандального Яременка

Фракції "Голос", "Європейська солідарність" і "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" виступають за відставку депутата фракції "Слуга народу" Богдана Яременко, який попався на секс-листуванні з повією, з посади голови комітету з питань міжнародної політики і міжпарламентського співробітництва.

Про це повідомив голова фракції "Голос" в парламенті Сергій Рахманін в ході засідання Ради, передають Українські Новини.

"Авторитету Верховної Ради як вищого законодавчого представницького органу колегіального органу завдано серйозної шкоди. З нашої точки зору поведінка нашого колеги Богдана Яременка, зокрема його вчорашній виступ, мало елементи образи на адресу цілого законодавчого органу і заяви, які можна трактувати як загрозу журналістам, є неприпустимим", - сказав він.

Рахманін зазначив, що доносить позицію фракцій "Голос", "Євросолідарність" і "Батьківщина".

"Наша спільна точка зору 3 фракцій поставити питання про доцільність перебування пана Богдана Яременка на посаді такого важливого і педантичного комітету, як комітету з питань міжнародних зв'язків. Ми вважаємо, що депутатський корпус, керівництво Верховної Ради належним чином оцінить поведінку нашого колеги і зробить відповідні висновки", - заявив парламентарій.

Голова "Голосу" сподівається, що Яременко самостійно складе повноваження голови комітету.

Як повідомляли Українські Новини, 30 жовтня Яременко заявив про з фабрикованности ним листування з повією.

Пізніше він видалив пост, в якому повідомляв, що листуванням з повією він хотів обдурити журналістів, щоб показати їх непрофесіоналізм, і вибачився.

31 жовтня Яременко нагадав про кримінальну відповідальність за порушення таємниці листування.