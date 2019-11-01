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01 листопада 2019, пʼятниця, 14:23 7
Силові структури 2019-11-01T15:45:03+02:00
Українські Новини
У жовтні на Донбасі вбито 33 бойовиків, 63 поранено, - командування операції

У жовтні на Донбасі вбито 33 бойовиків, 63 поранено, - командування операції

війна на Донбасі, Втрати бойовиків, Новини ДНР, Новини ЛНР

33 бойовиків вбито і 63 були поранені внаслідок бойових дій в зоні операції Об'єднаних сил в жовтні.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"У разі загрози життю і здоров'ю, захоплення територій, проникнення ворожих розвідувально-диверсійних груп військовослужбовці Об'єднаних сил дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику. За інформацією розвідки збройних сил, у жовтні 2019 року, втрати незаконних збройних формувань так званих "ЛДНР" і бойовиків Російської Федерації становили 96 осіб. З них безповоротних - 33 людини", - сказано в ньому.

Штаб ООС наголошує, що це лише достовірно підтверджені втрати супротивника, які можуть бути менше реальних.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський очікує початку розведення військ у Петровського (Донецька область) 4 листопада.

29 жовтня о 12.00 почався процес розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганській області.

Тим часом більшість українців проти припинення військових дій і визнання "ДНР" і "ЛНР".

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