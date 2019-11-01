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01 листопада 2019, пʼятниця, 13:40 12
Силові структури 2019-11-01T15:48:52+02:00
Українські Новини
ДБР завершило розслідування справи про отримання $12 тис. хабара співробітником ДФС, - Варченко

ДБР завершило розслідування справи про отримання $12 тис. хабара співробітником ДФС, - Варченко

ДФС, Ольга Варченко, Київ, Кримінальне провадження, хабарництво, ДБР

Держбюро розслідувань завершило розслідування кримінального провадження за підозрою заступника начальника відділу Державної фіскальної служби в Києві в отриманні 12 тисяч доларів хабара.

Про це написала перший заступник директора ДБР Ольга Варченко в Facebook, передають Українські Новини.

"Апдейт по справі заступника начальника одного з відділів ГУ Державної фіскальної служби в Києві - затриманого на хабарі в сумі 12 000 доларів США. Днями завершили досудове розслідування і передали матеріали справи для ознайомлення стороні захисту", - повідомила вона.

Варченко нагадала, що за версією слідства, податківець вимагав та отримав від керівника одного з місцевих підприємців неправомірну вигоду.

За ці гроші він обіцяв повернути вилучені під час обшуків бухгалтерські та установчі документи, а також не притягувати підприємця до кримінальної відповідальності.

"Втім, виконувати обіцянку податківець не збирався. Правопорушення кваліфікується за ч. 3 ст. 190 (шахрайство). Якщо вина заступника начальника відділу ГУ ДФС в Києві буде доведена, його чекає позбавлення волі строком від 3 до 8 років", - зазначила Варченко.

Досудове розслідування проводили слідчі Центрального апарату ДБР при процесуальному керівництві Генеральної прокуратури.

Як повідомляли Українські Новини, співробітники Державного бюро розслідувань затримали начальника одного з управлінь Державної фіскальної служби в Херсонській області, Автономній республіці Крим і Севастополі за підозрою у хабарництві, а інспектор ДФС обіцяв "не помітити" неоформлених працівників за 15 тис. гривень під Хмельницьким.

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