ДБР завершило розслідування справи про отримання $12 тис. хабара співробітником ДФС, - Варченко

Держбюро розслідувань завершило розслідування кримінального провадження за підозрою заступника начальника відділу Державної фіскальної служби в Києві в отриманні 12 тисяч доларів хабара.

Про це написала перший заступник директора ДБР Ольга Варченко в Facebook, передають Українські Новини.

"Апдейт по справі заступника начальника одного з відділів ГУ Державної фіскальної служби в Києві - затриманого на хабарі в сумі 12 000 доларів США. Днями завершили досудове розслідування і передали матеріали справи для ознайомлення стороні захисту", - повідомила вона.

Варченко нагадала, що за версією слідства, податківець вимагав та отримав від керівника одного з місцевих підприємців неправомірну вигоду.

За ці гроші він обіцяв повернути вилучені під час обшуків бухгалтерські та установчі документи, а також не притягувати підприємця до кримінальної відповідальності.

"Втім, виконувати обіцянку податківець не збирався. Правопорушення кваліфікується за ч. 3 ст. 190 (шахрайство). Якщо вина заступника начальника відділу ГУ ДФС в Києві буде доведена, його чекає позбавлення волі строком від 3 до 8 років", - зазначила Варченко.

Досудове розслідування проводили слідчі Центрального апарату ДБР при процесуальному керівництві Генеральної прокуратури.

Як повідомляли Українські Новини, співробітники Державного бюро розслідувань затримали начальника одного з управлінь Державної фіскальної служби в Херсонській області, Автономній республіці Крим і Севастополі за підозрою у хабарництві, а інспектор ДФС обіцяв "не помітити" неоформлених працівників за 15 тис. гривень під Хмельницьким.