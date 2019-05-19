Інспектор ДФС обіцяв "не помітити" неоформлених працівників за 15 тис. гривень під Хмельницьким

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали в Хмельницькій області головного інспектора Державної фіскальної служби за вимагання хабара в розмірі 15 тис. гривень.

Про це йдеться в повідомленні ДБР, передають Українські Новини.

"Головний інспектор-ревізор вимагав і отримав 15 тис. гривень від підприємця за ненакладення на нього штрафних санкцій та непритягнення до відповідальності за порушення вимог трудового законодавства, зокрема, використання праці неоформлених працівників. Зазначимо, що за кожного неоформленого працівника на роботодавця можуть накласти штраф у розмірі понад 125 тис. гривень", - сказано в ньому.

Інспектор був затриманий у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру в отриманні неправомірної вигоди посадовою особою (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

У разі доведення провини головному ревізору-інспектору загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.

Хабар. Фото: ДБР

Як повідомляли Українські Новини, депутат Черкаської облради попався на хабарі $140 тис. Раніше митники попалися на хабарі у 1,6 тис. доларів в Житомирській області.

Також під Запоріжжям прокурор отримав $10 тис. хабара від підприємця.