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14 червня 2019, пʼятниця, 22:03 8
Судова влада 2019-06-14T23:00:01+03:00
Українські Новини
Начальника ДФС в Херсонській області і Криму зловили на хабарі в 20 тис. гривень

Начальника ДФС в Херсонській області і Криму зловили на хабарі в 20 тис. гривень

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали начальника одного з управлінь Державної фіскальної служби в Херсонській області, Автономній республіці Крим і Севастополі за підозрою у хабарництві.

Про це йдеться в повідомленні територіального управління ДБР в Мелітополі Запорізької області, передають Українські Новини.

За даними відомства, чиновник підозрюється в тому, що вимагав хабар у приватного підприємця за нескладання акту перевірки податкового законодавства і неналожение 300 тис. гривень штрафних санкцій.

При оперативному супроводі співробітників управління захисту економіки Національної поліції та управління внутрішньої безпеки ДФС підозрюваного затримали у службовому кабінеті при отриманні 20 тис. гривень хабара.

Затриманому готується повідомлення про підозру у злочині, передбаченому ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу (Отримання неправомірної вигоди посадовою особою, поєднаному з вимаганням такої вигоди).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляли Українські Новини, інспектор ДФС обіцяв "не помітити" неоформлених працівників за 15 тис. гривень під Хмельницьким.

Раніше в Сумській області суддю затримали підозрою в отриманні $4 тис. хабара.

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