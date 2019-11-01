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01 листопада 2019, пʼятниця, 11:50 9
Економіка 2019-11-01T13:00:03+02:00
Українські Новини
У перший день листопада долар знову обвалився

У перший день листопада долар знову обвалився

Курс валют, курс долара, курс євро
Долар
Долар

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 10:30 знизився порівняно з даними на 9:30 на 3,04 коп. до 24,8912 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,72% до 24,5722 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 1,97% до 27,3119 UAH/EUR, курс продажу знизився на 1,07 коп. до 27,8061 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 24,5722 24,8912 27,3119 27,8061 3,45 3,95
Максимальний 24,7000 25,3000 27,5000 28,2000 3,81 5,00
Мінімальний

Як повідомляли Українські Новини, залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) в жовтні скоротився на 13,8% з 61,618 млрд гривень (на 1 жовтня) до 53,086 млрд гривень (на 1 листопада).

Також гривня на міжбанку після різкого падіння продовжує зростати третій день поспіль.

Раніше JP Morgan дала прогноз курсу валют до кінця року.

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