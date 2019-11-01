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01 листопада 2019, пʼятниця, 10:07 24
Політика 2019-11-01T10:15:01+02:00
Українські Новини
Україна не буде платити за Донбас - Криклій про відновлення непідконтрольних територій

Україна не буде платити за Донбас - Криклій про відновлення непідконтрольних територій

Росія, Партія
Владислав Криклій. Фото: Vladyslav Kryklii/Facebook
Владислав Криклій. Фото: Vladyslav Kryklii/Facebook

Депутат від фракції "Слуга народу" Владислав Криклій, якого призначили міністром транспорту і інфрастурктури 30 серпня 2019 року, заявив, що Київ не має наміру за свій рахунок відновлювати непідконтрольні території Донбасу, навіть якщо вони повернуться в Україну.

Про це він сказав в ефірі шоу "Право на владу" на телеканалі 1+1, повідомляє "Країна".

На думку Криклія, гроші в Донбас Україна готова буде вкладати тільки якщо Росія виплатить "репарації".

"Українці не будуть платити за неконтрольовану територію, звичайно ні. Це апріорі неможливо. Нехай спочатку повертає території країна-агресор, сплачує репарації, а тоді ми будемо думати, як будемо вкладати і відновлювати територію", – сказав міністр.

За словами Криклія, уряд має намір відновлювати тільки підконтрольну частина регіону - причому не за свій рахунок. Для цього в Кабміні планують залучити інвесторів.

Як повідомляли Українські Новини, Президент України Володимир Зеленський заявив про створення фонду для відновлення Донбасу після того, як в Офісі порахували, у скільки обійдеться відбудова територій.

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