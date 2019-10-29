В Украине запускают специальный фонд для восстановления Донбасса, - Зеленский

Украина при поддержке Всемирного банка запускает Фонд международной партнерской поддержки для восстановления и реинтеграции Донбасса.

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский, закрывая Первый инвестиционный форум в Мариуполе (Донецкая область), передают Українськi Новини.

"Со Всемирным банком мы запускаем работу фонда международной партнерской поддержки для восстановления и будущей реинтеграции Донбасса. Призываем всех становиться частью этого большого проекта", - сказал он.

По его словам, в ходе форума инвесторам был представлен полный приватизационный список и сотни проектов.

Зеленский сообщил, что во вторник на полях форума было подписано 12 меморандумов на проекты, стоимость которых составит миллиарды долларов.

Как сообщали Українськi Новини, во вторник на инвестиционном форуме в Мариуполе первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Трофимов заявил, что для восстановления подконтрольных Украине территорий Донбасса необходимо 372 млн евро.

Зеленский заявил, что хочет предложить бизнесмену и олигарху Игорю Коломойскому отдать большую сумму на социальные проекты и восстановление Донбасса, а если он откажется, то он не боится потерять поддержку его телеканала и самого олигарха. Ранее Коломойский уже отвечал на подобные заявления Зеленского по восстановлению Донбасса.