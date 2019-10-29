В Офисе Президента посчитали, во сколько обойдется восстановление Донбасса

Офис Президента оценивает потребность в финансировании восстановления подконтрольных Украине территорий Донбасса в 372 млн евро.

Об этом сообщил первый заместитель главы Офиса Президента Сергей Трофимов на инвестиционном форуме RE:Think. Invest in Ukraine в Мариуполе (Донецкая область), передают Українські Новини.

"По нашим подсчетам на восстановление поврежденной в результате вооруженной агрессии РФ на Донбассе транспортной инфраструктуры, промышленных, жилых и административных помещений нам нужно 372 млн евро. И это минимальные расчеты, что касается подконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей", - сказал он.

Трофимов отметил, что только на восстановление дорожно-транспортной инфраструктуры необходимо не менее 231 млн евро.

Среди наиболее пострадавших от военных действий прифронтовых районов он выделил Ясиноватский и Волновахский районы Донецкой области, Попаснянский и Станично-Луганский районы Луганской области.

Трофимов подчеркнул, что только в Донецкой области полностью разрушены или повреждены 6,8 тыс. объектов жилого фонда, восстановление которых обойдется в более чем 72 млн евро.

Первый замглавы Офиса заявил, что государство готово гарантировать полное и прозрачное сопровождение инвестиционных проектов и защищать права честных инвесторов на подконтрольных Украине территориях.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский заявил, что хочет предложить бизнесмену и олигарху Игорю Коломойскому отдать большую сумму на социальные проекты и восстановление Донбасса, а если он откажется, то он не боится потерять поддержку его телеканала и самого олигарха.

Ранее Коломойский уже отвечал на планы Зеленского по восстановлению Донбасса.