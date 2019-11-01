Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу у вересні становив 7,4% від ВВП

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу у вересні становив 1,1 млрд доларів, або 7,4% від ВВП (у вересні минулого року - 1,4 млрд доларів, або 11,8% від ВВП).

Про це свідчать дані НБУ, передають Українські Новини.

Експорт товарів зростав більш високими темпами порівняно з їх імпортом - на 11,9% і на 2,0% відповідно.

За січень-вересень 2019 дефіцит поточного рахунку становив 2,7 млрд доларів, або 2,5% від ВВП (за дев'ять місяців 2018 - 3,4 млрд доларів, або 3,7% від ВВП).

Обсяги імпорту товарів становили 5,1 млрд доларів.

Обсяги енергетичного імпорту скоротилися на 18,6% (у серпні - на 4,3%).

Обсяги неенергетичного імпорту зросли на 9,8% (у серпні - на 11,3%).

Чистий приплив коштів на фінансовому рахунку становив 1,2 млрд доларів і обумовлювався операціями приватного сектору (у вересні минулого року приплив коштів по фінансовому рахунку становив 810 млн доларів).

Всього за січень - вересень 2019 чистий приплив коштів по фінансовому рахунку становив 4,9 млрд доларів, а за аналогічний період минулого року - 3,0 млрд доларів.

Профіцит зведеного платіжного балансу становив 60 млн доларів (у вересні 2018 дефіцит становив 582 млн доларів).

Виплати боргу перед МВФ становили 561 млн доларів.

Станом на 1 жовтня 2019 обсяг міжнародних резервів становив 21,4 млрд доларів, що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду протягом 3,4 місяця.

Як повідомляли Українські Новини, у серпні платіжний баланс зведений з профіцитом у $130 мільйонів.

Тим часом Національний банк зазначає, що в липні-вересні зростання економіки сповільнилося до 3,5% через ослаблення окремих показників базових видів діяльності.