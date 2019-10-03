В августе платежный баланс сведен с профицитом в $130 млн

Дефицит текущего счета платежного баланса в августе составил 512 млн долларов или 3,4% от ВВП (в августе прошлого года - 359 млн долларов или 2,8% от ВВП).

Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.

Импорт товаров рос более высокими темпами по сравнению с их экспортом - на 8,2% и на 5,6% соответственно.

За январь - август 2019 дефицит текущего счета составил 1,8 млрд долларов, или 1.9% от ВВП (за восемь месяцев 2018 - 2.0 млрд долларов, или 2,5% от ВВП).

Положительное сальдо первичных доходов в августе составил 407 млн ​​долларов (в августе 2018 - 337 млн ​​долларов).

Профицит вырос за счет сокращения выплат по доходам от инвестиций (на 10.1%).

Чистое заимствование от внешнего мира (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) в августе составило 509 млн долларов (в августе 2018 - 356 млн долларов).

Всего за восемь месяцев 2019 чистое заимствование от внешнего мира составляло 1.7 млрд долларов, за соответствующий период прошлого года - 2.0 млрд долларов.

Чистый приток прямых иностранных инвестиций оценен в 294 млн долларов (в августе 2018 - 185 млн долларов), 77% из которых были направлены в реальный сектор.

Профицит сводного платежного баланса составил 130 млн долларов (в августе 2018 - 27 млн ​​долларов).

По состоянию на 1 сентября 2019 объем международных резервов составил 22.0 млрд долларов, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 3.5 месяца.

Как сообщали Українські Новини, дефицит текущего счета платежного баланса в 2018 году составил 4,7 млрд долларов, платежный баланс сведен с профицитом в 2,9 млрд долларов.

Национальный банк с 2019 года меняет подход к коммуникационному сопровождению статистики платежного баланса.

В частности, прекращается публикация пресс-релизов по предварительным данным.

Зато вместе с обнародованием статистических данных в последний день каждого месяца детальный анализ платежного баланса будет публиковаться одновременно в "Макроэкономическом и монетарном обзоре".

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что обеспечение независимости Национального банка (НБУ) и защита финансовой стабильности остаются приоритетом для правительства в то время, как работа с МФВ по новой программе может начаться до 2020.

Переговоры с МВФ о новой программе сотрудничества продолжатся в ближайшие недели, заявляет премьер-министр Алексей Гончарук.