В августе платежный баланс сведен с профицитом в $130 млн

Дефицит текущего счета платежного баланса в августе составил 512 млн долларов или 3,4% от ВВП (в августе прошлого года - 359 млн долларов или 2,8% от ВВП).\r\nОб этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.\r\nИмпорт товаров рос более высокими темпами по сравнению с их экспортом - на 8,2% и на 5,6% соответственно.\r\nЗа январь - август 2019 дефицит текущего счета составил 1,8 млрд долларов, или 1.9% от ВВП (за восемь месяцев 2018 - 2.0 млрд долларов, или 2,5% от ВВП).\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПоложительное сальдо первичных доходов в августе составил 407 млн долларов (в августе 2018 - 337 млн долларов).\r\nПрофицит вырос за счет сокращения выплат по доходам от инвестиций (на 10.1%).\r\nЧистое заимствование от внешнего мира (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) в августе составило 509 млн долларов (в августе 2018 - 356 млн долларов).\r\nВсего за восемь месяцев 2019 чистое заимствование от внешнего мира составляло 1.7 млрд долларов, за соответствующий период прошлого года - 2.0 млрд долларов.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЧистый приток прямых иностранных инвестиций оценен в 294 млн долларов (в августе 2018 - 185 млн долларов), 77% из которых были направлены в реальный сектор.\r\nПрофицит сводного платежного баланса составил 130 млн долларов (в августе 2018 - 27 млн долларов).\r\nПо состоянию на 1 сентября 2019 объем международных резервов составил 22.0 млрд долларов, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 3.5 месяца.\r\nКак сообщали Українські Новини, дефицит текущего счета платежного баланса в 2018 году составил 4,7 млрд долларов, платежный баланс сведен с профицитом в 2,9 млрд долларов.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nНациональный банк с 2019 года меняет подход к коммуникационному сопровождению статистики платежного баланса.В частности, прекращается публикация пресс-релизов по предварительным данным.\r\nЗато вместе с обнародованием статистических данных в последний день каждого месяца детальный анализ платежного баланса будет публиковаться одновременно в "Макроэкономическом и монетарном обзоре".\r\nПремьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что обеспечение независимости Национального банка (НБУ) и защита финансовой стабильности остаются приоритетом для правительства в то время, как работа с МФВ по новой программе может начаться до 2020.\r\nПереговоры с МВФ о новой программе сотрудничества продолжатся в ближайшие недели, заявляет премьер-министр Алексей Гончарук.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n