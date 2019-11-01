Підроби корвалол і отримай довічне: Рада введе покарання за фальсифікацію ліків

Верховна Рада на пленарному засіданні в п'ятницю розгляне законопроект №1152-1 про введення кримінальної відповідальності від 5 років до довічного позбавлення волі з можливою конфіскацією майна за злочини, пов'язані з фальсифікацією ліків.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Першими вказані проекти постанов №2251 про призначення парламентських слухань про вітчизняну модель обігу сільськогосподарської землі на 4 грудня і №2306 про заслуховування звіту голови Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва.

Далі Рада розгляне в 1-му читанні законопроекти №2179 про протидію відмиванню доходів та №2189 про створення тергромад у Криму і розгляне на включення до порядку денного для прийняття рішення законопроекти №2299 щодо вищої освіти, №2260 щодо дипслужби.

У 2-му читанні вказані законопроекти №1041 про впровадження середньострокового планування будівлі доріг, №2161 про розшукові дії Держприкордонслужби, №1152-1 про покарання за пов'язані з фальсифікацією ліків злочину, №0942 про розвиток малого та середнього бізнесу, №0945 про скасування ліцензування імпорту, експорту спирту етилового ректифікованого виноградного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів і №0953 про гармонізацію з ЄС норм порівняльної реклами.

Як повідомляли "Українські Новини", у четвер Рада повернула кримінальну відповідальність за незаконне збагачення і зняла недоторканність з депутата парламенту від групи "За майбутнє" Ярослава Дубневича. Нагадаємо, 29 жовтня Рада розглянула законопроект про введення штрафних санкцій за неперсональне голосування депутатів парламенту. Раніше, 25 жовтня, Президент Володимир Зеленський доручив урізати витрати на утримання чиновників.