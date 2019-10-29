Сегодня Рада рассмотрит введение штрафов за "кнопкодавство"

Верховная Рада на пленарном заседании во вторник рассмотрит законопроект №2148 о штрафах за неперсональное голосование депутатов парламента и №1144 о запрете назначать генеральным прокурором лиц без юридического образования в первом чтении после того, как представитель Зеленского инициировал штрафы для "кнопкодавов" до 85 тыс. гривен

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

Сначала Рада рассмотрит в 1-м чтении законопроекты №2045 о предоставлении статуса и социальных гарантий участникам АТО и ООС, №2063 о правовой защите для осужденных, №2148 и №1127 о штрафах за неперсональное голосование депутатом, №1144 о возвращении требования высшего юробразования к генпрокурору, №1150 о штрафах за нарушение норм перевозки детей, №1164 об обеспечении правовой помощи свидетелю, №2066 об обращении с опасными отходами, №1170 о госрегулировании в сфере моющих средств и №2031 о повышении лицам с инвалидностью соцвыплат.

В повестке указаны ратификация договора с Соединенными Штатами Америки о налоговых требованиях к иностранным счетам FATCA (№0001) и соответствующие проекты изменения законодательства с его принятием (№2102, №2103), а также во 2-м чтении №0905 о техническом обустройстве границы, №0869 о доступе граждан к водным объектам, №0879 о концессии, №0876 об аренде для детских садов, №0878 об установлении для ряда товаров при государственных закупках цені с учетом местной составляющей.

Как сообщали Українськi Новини, "кнопкодавов" от "Слуги народа" предупредили о необходимости соблюдения закона. Тем временем генпрокуратура хочет уволить 218 прокуроров.