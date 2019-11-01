Опалювальний сезон стартував: куди звертатися, якщо вдома холодні батареї

У більшості міст України розпочався опалювальний сезон, однак у деяких будинках можуть виникнути проблеми з подачею тепла.

"Якщо у квартирах не всі батареї гарячі – причини можуть бути у невідрегульованій системі подачі теплового носія до квартир будинку. Зазначені несправності зобов’язана ліквідувати організація, що обслуговує внутрішньо будинкові систем теплопостачання (ЖЕК, управитель, теплопостачальна організація (виконавець послуг))", - йдеться в повідомленні.

Якщо у вас відсутнє тепло в квартирі:

Необхідно звернутись до організації, з якою укладені договірні відносини (виконавця послуг).

У випадку відсутності реагування – до органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій.

У разі не вирішення питання щодо відсутності централізованого опалення на рівні органу місцевого самоврядування (ради) та державної адміністрації звернення також можуть бути надіслані до Мінрегіону для відповідно реагування та вирішення питання по суті.

Зазначається, що відповідальний за початок та проходження опалювального сезону у кожному місті – орган місцевого самоврядування (рада).

Як повідомляли Українські Новини, станом на 08:30 31 жовтня по Україні до систем опалення було підключено 75,9% соціальних об'єктів і 68,4% житлових будинків.

Тим часом витрати на опалення можна скоротити вдвічі.