Все области начали отопительный сезон, - Минрегион

По состоянию на 08:30 28 октября все области начали отопительный сезон, подключение систем отопления жилого фонда началось в 16 областях и Киеве.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий, передают Українськi Новини.

В частности, подключение систем отопления жилых домов началось в Николаевской, Луганской и Кировоградской областях.

Отопление социальных объектов начала подключать Херсонская область.

По состоянию на утро понедельника отопление жилого фонда не подключено в Волынской, Закарпатской, Львовской, Одесской, Тернопольской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой областях.

Более половины жилых домов подключены к отоплению в Ивано-Франковской (80,0%), Винницкой (60,9%) и Харьковской (57,8%) областях.

Более половины социальных объектов подключены к отоплению в Житомирской (66,2%), Ивано-Франковской (92,9%), Винницкой (68,3%), Кировоградской (73,6%), Черкасской (58,7%), Черниговской (60,3%), Сумской (79,8%), Харьковской (59,7%), Донецкой (58,4%) и Полтавской (52,8%) областях.

В Киеве к отоплению подключено 95,7% объектов социальной сферы и 42,8% жилого фонда.

Как сообщали Українськi Новини, с 28 октября в Украине ожидается значительное похолодание.

Тем временем в КГГА опровергли информацию о повышении тарифов коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" на тепловую энергию для населения на 30% до 1 250 гривен/Гкал не соответствует действительности. Кроме того, правительство отказалось снижать коммуналку, несмотря на прямое поручение Зеленского.