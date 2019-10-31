Завтра розпочне роботу посольство Ізраїлю

Посольство Ізраїлю в Україні 1 листопада відновить роботу.

Про це йдеться в повідомленні посольства на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Наша боротьба ще не закінчилася, вона лише тимчасово припинена за рішенням суду.

Завтра, у п'ятницю, 1 листопада, ми відновимо роботу посольства на регулярній основі". - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 30 жовтня Ізраїль призупинив роботу посольств в Україні та по всьому світу через трудовий спір дипломатів з Міністерством фінансів Ізраїлю.

Причиною спору стало рішення Мінфіну Ізраїлю скоротити витрати ізраїльських дипломатів і представників по всьому світу і застосувати нові правила звітності.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху хоче бути посередником в переговорах Путіна і Зеленського. Раніше прем'єр Ізраїлю Нетаньяху вперше за 20 років відвідав Україну для зустрічі з Зеленським.