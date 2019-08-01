Премьер-министр Израиля Нетаньяху хочет быть посредником в переговорах Путина и Зеленского

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о готовности стать посредником между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным для мирного урегулирования между Украиной и Россией. Об этом сообщает Ukrainian Jewish Encounter.

"До сих пор я вежливо отказывался от таких предложений, но если ты просишь, то я проверю эту опцию еще раз", - сказал Нетаньяху, отвечая на вопрос журналиста.

При этом Нетаньяху отметил, что с такими предложениями к нему обращаются часто и другие страны.

"Например, страны Африки и Латинской Америки обращаются ко мне за посредничеством. Мол, у тебя хорошие отношения и с ними, и с нами, может, ты готов войти в статусе посредника? Я не спешу делать это. Во-первых, я не могу сказать, что знаю достаточно хорошо их проблемы, и мне хватает тех проблем, которые есть у нас. Во-вторых, если я войду в эту тему, то создам ожидания, которые не смогу выполнить", - добавил он.

Также сообщается, что Нетаньяху планирует свой первый за 20 лет визит в Киев на 18-19 августа этого года.

Ранее премьер Израиля пригласил Зеленского осуществить визит.

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