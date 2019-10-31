ГПУ просить Верховний суд повернути у державну власність об'єкти водного фонду в Запорізькій області

Генеральна прокуратура просить Касаційний господарський суд у складі Верховного суду повернути у власність держави незаконно передані в оренду об'єкти водного фонду в Запорізькій області.

Про це в ході судового засідання касаційного суду повідомив прокурор ГПУ Максим Скрипка, передають Українські Новини.

На засідання Верховного Суду прибули активісти Запорізької області для участі в судовому засіданні.

На суді розглядалися касаційні скарги Запорізької обладміністрації та ТОВ "Запорізький рибокомбінат" на рішення суду апеляційної інстанції, який визнав незаконною передачу в оренду 3 земельних ділянок, у тому числі об'єктів водного фонду, загальною площею понад 1,7 га у Запорізькій області, за позовом органів прокуратури.

"Вперше за довгий час після оновлення прокуратури, прокурори стають на бік народу і чесних підприємців, а не на бік продажних чиновників та рейдерів. Це безпрецедентний випадок в новій історії України. Ми цьому дуже раді. Це результат перезавантаження влади. Ми бачимо, що можна розраховувати на захист інтересів держави та чесних підприємців. Помітно, що щось змінюється в країні", - сказав активіст Юрій Іонів.

Адвокат однієї з сторін Афанасій Самойленко підкреслив, що один з об'єктів оренди - Білозерський лиман взагалі не може передаватися в оренду, відповідно до чинного законодавства України, оскільки є водоймою державного значення і комплексного використання.

Представник ГПУ підтримав вимоги позовної заяви про повернення зазначених об'єктів у власність держави.

Верховний Суд поки не ухвалив рішення у справі і призначив наступне засідання на найближчий час.

Як повідомляли Українські Новини, активісти закликають губернатора Запорізької області Туринка зупинити рейдерство в Запоріжжі.

НАБУ закінчило розслідування проти екс-губернатора Запорізької областим Костянтина Бриля, який не задекларував стан на 35 млн гривень.

Екс-главу голову Запорізької ОДА, у якого знайшли елітну нерухомість, відпустили під особисте зобов'язання.