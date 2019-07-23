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23 липня 2019, вівторок, 15:22 33
Судова влада 2019-07-23T17:00:04+03:00
Українські Новини
Екс-главу голову Запорізької ОДА, у якого знайшли елітну нерухомість, відпустили під особисте зобов'язання

Екс-главу голову Запорізької ОДА, у якого знайшли елітну нерухомість, відпустили під особисте зобов'язання

Солом’янський районний суд Києва 19 липня відпустив під особисте зобов’язання колишнього очільника Запорізької облдержадміністрації Костянтина Бриля, якому оголосили підозру в декларуванні недостовірної інформації – в основу офіційного провадження лягли дані з розслідування програми "Схеми", повідомляє "Радіо Свобода".

​За повідомленням Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, слідчий суддя частково задовольнив клопотання обвинувачення - і зобов’язав Костянтина Бриля: прибувати до детектива, прокурора, суду за кожною вимогою, не відлучатися з міста Києва без їхнього дозволу, повідомляти їх про зміну місця проживання та/або роботи, утримуватися від спілкування, що стосується обставин даного кримінального провадження з низкою свідків.

9 липня детективи НАБУ за погодженням із прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили колишньому очільнику Запорізької облдержадміністрації Костянтину Брилю про підозру в декларуванні недостовірної інформації.

За даними слідства, Костянтин Бриль, який протягом квітня 2016-червня 2019 року очолював Запорізьку обласну державну адміністрацію, всупереч закону не подав декларацію за 2015 рік та не вказав численне майно в деклараціях за 2016-2017 роки. Йдеться про об’єкти нерухомості, у тому числі земельну ділянку, автомобілі, а також доходи та корпоративні права, на загальну суму майже 35 мільйонів гривень та 8 мільйонів гривень відповідно.

Раніше "Схеми" виявили, що Костянтин Бриль був єдиний головою ОДА, який у 2016 році не подав е-декларацію – хоча згідно із законом "Про запобігання корупції", він мав прозвітувати про свої статки до 1 листопада.

​Журналісти також встановили, що Костянтин Бриль, згідно з інформаційною довідкою Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, є власником понад 40 соток землі та двох будинків на 625 та 282 квадратних метрів в елітному поселенні Пуща-Водиця у Києві. Три з чотирьох гектарів йому подарував батько – Іван Бриль, який також майже все життя пропрацював на держслужбі.

Також Бриль має п’ятеро дітей: двох синів та трьох доньок. На своїх сторінках у мережі Facebook сини вказали, що живуть і навчаються в Німеччині. Про заможне життя дітей Костянтина Бриля також свідчить сторінка в Instagram його доньки: відпочинок на яхті на Лазуровому узбережжі Франції, Маямі, Мальдіви, Лондон.

Дружина Костянтина Бриля Майя є власницею квартири площею 222 квадратні метри та гаража в центрі Києва, однокімнатної квартири під Києвом, а також мисливського будинку в урочищі "Діброва" у Київській області.

Сам Бриль тоді пояснив журналістам, що не оприлюднювати декларацію йому тоді наказала СБУ: "Не маю права порушити наказ. Я є чинним офіцером Служби безпеки України. Для всіх офіцерів без винятку: для Бриля, для Іванова, для Петрова є особливий порядок подачі до НАЗК наших декларацій. Я її подав. І розкрити цю декларацію, яка містить набагато більше інформації, ніж звичайна декларація, яку я подавав і вона була загальнодоступною, я не маю права порушувати наказ".

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ повідомило про підозру, яку просило САП узгодити, колишньому голові Запорізької обласної державної адміністрації Костянтину Брилю в декларуванні недостовірних даних.

Крім того, дружина запорізького губернатора Бриля володіє нерухомістю в анексованому Криму.

 

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