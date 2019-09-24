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24 сентября 2019, вторник, 16:51 46
Бизнес 2019-09-24T17:01:43+03:00
Українські Новини
Активисты призывают губернатора Запорожской области Туринка остановить рейдерство в Запорожье

Активисты призывают губернатора Запорожской области Туринка остановить рейдерство в Запорожье

Экологи обратили внимание властей и правоохранителей на ситуацию, в которой оказались крупные предприятия региона. По их мнению, дальнейшая бездеятельность может повлечь акции протеста и окончательный упадок ключевых отраслей промышленности Запорожья.

Об этом они написали в своем блоге на ЦЕНЗОР.NET.

Новый глава ОГА со старта заявил о намерении присоединиться к войне с коррупцией, объявленной президентом Владимиром Зеленским, и потребовал от своих подчиненных предпринять жесткие меры для прозрачного проведения процедур госзакупок и создания условий для добросовестной конкуренции участников торгов, - идет речь в блоге. - Такой энтузиазм похвален. Но начинать придется с перезагрузки всех процессов. Существующие ведь создавались предыдущим главой ОГА и заточены они были под единую цель – максимально быстрое получение незаконной прибыли.

В частности, активисты напомнили Туринку о необходимости обратить внимание на ситуацию, которая сложилась в рыбной отрасли региона и вокруг промышленного гиганта "Мотор-Сич" и его сателлитов.

Экологи отмечают, что за время правления предыдущего губернатора объемы вылова во внутренних водах постоянно снижались во многом благодаря безответственности и бездеятельности арендаторов – в том числе из компаний аффилированных с "Мотор-Сич". В частности они заявляют об упадке на некогда прибыльном предприятии - "Запорожский рыбокомбинат",который ныне через семейные фирмы контролирует один из топ-менеджеров "Мотор-Сичи" Олимпий Покатов. Сейчас, пишут они, комбинат доведен до банкротства и выживает только за счет сдачи в аренду складских помещений той же "Мотор-Сичи", которой принадлежит контрольный пакет акций.

Возглавив в 2004 году Наблюдательный совет и имея большой опыт в подборе "нужных кадров", Покатов вместе с подельниками постепенно и целенаправленно уничтожал одно из крупнейших предприятий рыбной промышленности в стране, фактически разорил дочернее предприятие ПАО "Запорожский рыбокомбинат", а затем распродал его за бесценок подставным фирмам своих родственников – сына и жены. Вместе с имуществом предприятия, в частную собственность семьи Покатовых попали земли водного фонда государства, в том числе – заповедные зоны, - идет речь в блоге ЭкоПатруля.

Общественные активисты также обратили внимание местных властей и правоохранителей на ситуацию, сложившуюся на заводе Вячеслава Богуслаева – "Мотор-Сичи". По их мнению, лица, разорившие рыбокомбинат, причастны к постепенному доведению до банкротства крупнейшего промышленного предприятия области и страны в целом.

Еще в августе рабочим промышленного гиганта "Мотор-Сич" сообщили, что они должны будут перейти на 4-хдневную рабочую неделю с 1 сентября. Руководство завода мотивировало такое решение прекращением выполнения работ по некоторым видам продукции, отсутствием новых контрактов и нехваткой комплектующих. Ситуация аналогична той, в которой оказался "Запорожский рыбокомбинат", да и действующие лица все те же – Богуслаев, Покатов, Брыль, - сообщает ЭкоПатруль.

Активисты таке возлагают вину за бесхозяйственность на экс-губернатора Константина Брыля, в отношении которого НАБУ возбудило уголовное производства за внесение недостоверных сведений в декларацию о доходах в 2016-2017 гг. п из мнению Брыль мог быть причастен к схемам по разворовыванию имущества того же "Запорожского рыбокомбината".

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