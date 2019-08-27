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27 серпня 2019, вівторок, 22:25 11
Судова влада 2019-08-27T23:30:01+03:00
Українські Новини
НАБУ закінчило розслідування проти Бриля, який не задекларував майно на 35 млн гривень

НАБУ закінчило розслідування проти Бриля, який не задекларував майно на 35 млн гривень

Національне антикорупційне бюро завершило розслідування факту внесення недостовірних відомостей в декларації колишнього голови Запорізької обласної державної адміністрації Костянтина Бриля.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАБУ, передають Українські Новини.

"27 серпня 2019 року підозрюваному та його захисникам було повідомлено про закінчення досудового розслідування та відкриті матеріали слідства для ознайомлення перед направленням обвинувального акта до суду", - йдеться в ньому.

За даними слідства, Бриль не вніс в електронні декларації за 2016 і 2017 роки статки на суму близько 35 млн і 8 млн гривень відповідно, а декларацію за 2015 рік взагалі не подав.

Серед незадекларованого в 2016-2017 роки - нерухомість, авто, доходи, корпоративні права.

Як повідомляли Українські Новини, екс-голову Запорізької ОДА, у якого знайшли елітну нерухомість, відпустили під особисте зобов'язання.

Тим часом дружина запорізького губернатора Бриля володіє нерухомістю в анексованому Криму.

Раніше НАБУ повідомило про підозру, яку просило САП узгодити колишньому голові Запорізької обласної державної адміністрації Костянтину Брилю у декларуванні недостовірних даних.

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