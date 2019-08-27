НАБУ закінчило розслідування проти Бриля, який не задекларував майно на 35 млн гривень

Національне антикорупційне бюро завершило розслідування факту внесення недостовірних відомостей в декларації колишнього голови Запорізької обласної державної адміністрації Костянтина Бриля.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби НАБУ, передають Українські Новини.\r\n"27 серпня 2019 року підозрюваному та його захисникам було повідомлено про закінчення досудового розслідування та відкриті матеріали слідства для ознайомлення перед направленням обвинувального акта до суду", - йдеться в ньому.\r\nЗа даними слідства, Бриль не вніс в електронні декларації за 2016 і 2017 роки статки на суму близько 35 млн і 8 млн гривень відповідно, а декларацію за 2015 рік взагалі не подав. \r\nСеред незадекларованого в 2016-2017 роки - нерухомість, авто, доходи, корпоративні права.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, екс-голову Запорізької ОДА, у якого знайшли елітну нерухомість, відпустили під особисте зобов'язання.\r\nТим часом дружина запорізького губернатора Бриля володіє нерухомістю в анексованому Криму.\r\nРаніше НАБУ повідомило про підозру, яку просило САП узгодити колишньому голові Запорізької обласної державної адміністрації Костянтину Брилю у декларуванні недостовірних даних.