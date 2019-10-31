Дубневич двічі показав дулю з трибуни у Верховній Раді

Депутат Ярослав Дубневич ("За майбутнє"), з якого сьогодні зняли недоторканність і вручили підозра, кілька разів показав дулю під час свого виступу з трибуни парламенту. Про це повідомляє "Страна".

"Я вам всім розповім, чому я показав "во" (при цьому нардеп скрутив дулю, - Ред.) Шульмейстеру (колишнього заступника міністра інфраструктури Володимира Шульмейстеру, - Ред.). Шульмейстер спочатку пролобіював, щоб в. о. начальника Львівського аеропорту був представник одеситів Кауфмана і Грановського, а потім хотів припинити відкритий конкурс і правдами-неправдами знову затвердити. І ми разом з депутатами від Львівщини сказали: "Во тебі!" (і знову показав дулю, - Ред.), і саме тому відбувся відкритий конкурс і Тетяна Романовська керує аеропортом "Львів" і він показує одні з кращих результатів", - сказав Дубневич.

Після цього він почав описувати ще одну ситуацію, коли показав "во" Пивоварскому (екс-міністр інфраструктури, - Ред.) та Шульмейстеру, при цьому нардеп знову скрутив комбінацію з трьох пальців.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада зняла недоторканність з Дубневича і дозволила залучити його до кримінальної відповідальності.

НАБУ і САП просять суд заарештувати Дубневича з альтернативою застави 93 млн гривень. Крім того, Дубневичу вручили підозра в причетності до заволодіння 93 млн гривень держкоштів.