Верховна Рада повернула кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. За прийняття законопроєкту №1031 в цілому проголосували 259 депутатів за мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Згідно з документом, придбання чиновником активів, вартість яких перевищує його доходи більш ніж на 6,5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (наразі - 6,2 млн гривень) карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

При цьому під активами маються на увазі грошові кошти (в тому числі готівкові кошти, кошти, що перебувають на банківських рахунках або на зберіганні в банках або інших фінансових установах), інше майно, майнові права, нематеріальні активи, в тому числі криптовалюта, обсяг зменшення фінансових зобов'язань, а також роботи або послуги, надані особі, уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Крім цього, в документі зазначено, що активи, вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати (зараз - 834,6 тис. гривень), що є предметом спору і на які накладено арешт із забороною використання, передаються за згодою власника або судом Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.

Заходи для виявлення необгрунтованих активів і збір доказів їх необгрунтованості покладаються на Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП), в окремих випадках - на Державне бюро розслідувань (ДБР) і Генеральну прокуратуру.

Згідно з документом, прокурору з метою виявлення необгрунтованих активів і збору доказів їх необгрунтованості надається прямий доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банкам даних, власником (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування.

При цьому право на звернення до суду пропонується надати прокурору САП, якщо відповідачами є прокурори НАБУ або САП - прокурорам Генпрокуратури.

Розгляд справ про визнання необгрунтованими активів і їх стягнення на користь держави пропонується віднести до юрисдикції Вищого антикорупційного суду.

Документом також визначається можливість розгляду справ про придбання чиновником незаконних активів за 3 роки до вступу закону в силу.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ закрило всі справи про незаконне збагачення після визнання притягнення до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення неконституційним.

Раніше Зеленський запропонував минулому скликанню Ради повернути кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, однак голосування було провалено. І Зеленський іронічно "подякував" Раду, яка "прокотила" його ініціативи.