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07 июня 2019, пятница, 21:18 31
Президент 2019-06-07T21:32:12+03:00
Українські Новини
"Вы пробили дно" - Зеленский иронично "поблагодарил" Раду, которая "прокатила" его инициативы

"Вы пробили дно" - Зеленский иронично "поблагодарил" Раду, которая "прокатила" его инициативы

Президент Украины Владимир Зеленский в ироничной форме "поблагодарил" депутатов Верховной Рады, которых распустил в день инаугурации, за то, что они не приняли ни один из предложенных им законопроектов.

Соответствующее видеообращение Зеленского опубликовано на странице Администрации Президента в соцсети Facebook, передают Українські Новини.

"Президент должен быть объективным, поэтому, когда есть за что, - надо хвалить. Я хочу похвалить и от чистого сердца сказать нашей Верховной Раде огромное спасибо", - заявил Зеленский.

Президент объяснил, что после роспуска парламента у него были мысли о том, что, возможно, он ошибся, зря растустил парламент, а депутаты, на самом деле, готовы работать и принимать важные решения.

Однако парламентарии за эти дни оставили действующей мажоритарную систему, неприкосновенность, старых министров и силовиков на должностях, а также возможность не отвечать за незаконное обогащение.

"Спасибо. Спасибо, что своим "плодотворным" трудом доказываете всей стране: решение о роспуске Рады было правильным. Спасибо, что перед парламентскими выборами не обманываете людей, не пытаетесь понравиться избирателям, а остаетесь собой - продолжаете прогуливать и "кнопкодавить", - сказал Зеленский.

Глава государства заявил, что "все те горячие слова, которые депутатам адресуют граждане, - заслуженные".

"Уровень вашей поддержки был 4%, но спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать дно", - сказал президент.

Он подчеркнул, что граждане Украины все видят и все понимают и призвал народ сделать свой выбор 21 июля. 

Как сообщали Українські Новини, партия "Слуга народа" лидирует в рейтингах с большим перевесом, сразу за ней "Оппозиционная платформа" и БПП.

Зеленский предлагал Раде вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение. Также Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте Президента.

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Владимир Зеленский. Скриншот: АП/Facebook
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