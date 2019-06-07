"Вы пробили дно" - Зеленский иронично "поблагодарил" Раду, которая "прокатила" его инициативы

Президент Украины Владимир Зеленский в ироничной форме "поблагодарил" депутатов Верховной Рады, которых распустил в день инаугурации, за то, что они не приняли ни один из предложенных им законопроектов.\r\nСоответствующее видеообращение Зеленского опубликовано на странице Администрации Президента в соцсети Facebook, передают Українські Новини.\r\n"Президент должен быть объективным, поэтому, когда есть за что, - надо хвалить. Я хочу похвалить и от чистого сердца сказать нашей Верховной Раде огромное спасибо", - заявил Зеленский.\r\nПрезидент объяснил, что после роспуска парламента у него были мысли о том, что, возможно, он ошибся, зря растустил парламент, а депутаты, на самом деле, готовы работать и принимать важные решения.\r\nОднако парламентарии за эти дни оставили действующей мажоритарную систему, неприкосновенность, старых министров и силовиков на должностях, а также возможность не отвечать за незаконное обогащение.\r\n"Спасибо. Спасибо, что своим "плодотворным" трудом доказываете всей стране: решение о роспуске Рады было правильным. Спасибо, что перед парламентскими выборами не обманываете людей, не пытаетесь понравиться избирателям, а остаетесь собой - продолжаете прогуливать и "кнопкодавить", - сказал Зеленский.\r\nГлава государства заявил, что "все те горячие слова, которые депутатам адресуют граждане, - заслуженные".\r\n"Уровень вашей поддержки был 4%, но спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать дно", - сказал президент.\r\nОн подчеркнул, что граждане Украины все видят и все понимают и призвал народ сделать свой выбор 21 июля. \r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, партия "Слуга народа" лидирует в рейтингах с большим перевесом, сразу за ней "Оппозиционная платформа" и БПП.\r\nЗеленский предлагал Раде вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение. Также Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте Президента.