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31 жовтня 2019, четвер, 17:36 10
Верховна Рада і партії 2019-10-31T17:41:10+02:00
Українські Новини
Рада звільнила Герасим'юк, Черниша і Ільяшенка з Нацради з ТБ

Рада звільнила Герасим'юк, Черниша і Ільяшенка з Нацради з ТБ

Верховна Рада, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення, Ольга Герасим'юк
Нацрада. Фото: 112.ua
Нацрада. Фото: 112.ua

Верховна Рада звільнила 3 членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення оголосила конкурс на зайняття вакантних посад.

За ухвалення проекту постанови №2344 проголосували 313 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Припиняються повноваження Ольги Герасим'юк, Олега Черниша та Олександра Ільяшенка у зв'язку із закінченням строку їх повноважень.

За словами члена комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутата від "Європейської солідарності" Миколи Княжицького, конкурс на зайняття вакантних посад в Нацрада з телебаченнч повинен початися протягом 3-х днів з дня припинення повноважень попередніх членів.

Як повідомляли Українські Новини, набув чинності закон про безперервність роботи Нацради з питань ТБ.

Раніше Зеленський звільнив голову Нацради з телебачення Артеменка.

Також НАБУ зобов'язали відкрити справу проти заступника голови Нацради з телебачення Герасим'юк.

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