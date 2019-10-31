Рада звільнила Герасим'юк, Черниша і Ільяшенка з Нацради з ТБ

Верховна Рада звільнила 3 членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення оголосила конкурс на зайняття вакантних посад.

За ухвалення проекту постанови №2344 проголосували 313 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Припиняються повноваження Ольги Герасим'юк, Олега Черниша та Олександра Ільяшенка у зв'язку із закінченням строку їх повноважень.

За словами члена комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутата від "Європейської солідарності" Миколи Княжицького, конкурс на зайняття вакантних посад в Нацрада з телебаченнч повинен початися протягом 3-х днів з дня припинення повноважень попередніх членів.

Як повідомляли Українські Новини, набув чинності закон про безперервність роботи Нацради з питань ТБ.

Раніше Зеленський звільнив голову Нацради з телебачення Артеменка.

Також НАБУ зобов'язали відкрити справу проти заступника голови Нацради з телебачення Герасим'юк.