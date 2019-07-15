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15 июля 2019, понедельник, 12:39 442
Судебная власть 2019-07-15T12:58:14+03:00
Українські Новини
НАБУ обязали открыть дело против замглавы Нацсовета по телевидению Герасимюк

НАБУ обязали открыть дело против замглавы Нацсовета по телевидению Герасимюк

Соломенский районный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть дело по факту возможного взяточничества первого заместителя председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольги Герасимюк.

Об этом говорится в материалах суда, передаю Українськi Новини.

В суд поступила жалоба адвоката Юрия Захарченко на бездеятельность НАБУ.

Жалоба обоснована тем, что 11 июня в НАБУ было подано заявление о совершении Герасимюк уголовного преступления, предусмотренного ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса.

При этом от представителя НАБУ Дуброва в суд поступили объяснения, из которых усматривается, что письмом Национального бюро от 19 июня Захарченко был уведомлен о том, что Главным подразделением детективов бюро по результатам обработки в пределах компетенции заявления установлено, что в заявлении о преступлении не приведены объективные данные, которые могут свидетельствовать о совершении уголовных коррупционных правонарушений, отнесенных к подследственности детективов НАБУ, в связи с чем на время его рассмотрения отсутствуют достаточные правовые основания для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований.

26 июня суд удовлетворил жалобу адвоката и обязал НАБУ открыть дело в отношении Герасимюк.

Как сообщали Українськi Новини, замглавы Госархива Бондарчука задержали по подозрению в вымогательстве $10 тыс. взятки.

Ранее в Полтаве "антикоррупционер" попался на полумиллионной взятке.

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