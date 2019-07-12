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12 июля 2019, пятница, 13:39 56
Общество 2019-07-12T13:40:04+03:00
Українські Новини
Зеленский уволил председателя Нацсовета по телевидению Артеменко

Зеленский уволил председателя Нацсовета по телевидению Артеменко

Президент Владимир Зеленский уволил председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко.

Об этом говорится в указе Президента №510/2019 от 9 июля, передают Українськi Новини.

Согласно ему, Артеменко уволен в связи с окончанием срока полномочий.

Как сообщали Українськi Новини, в мае председатель Нацсовета по телевидению Артеменко подал в отставку.

Артеменко указывал, что принял решение в связи с усталостью от 5 лет работы и получением предложения о переходе на другую работу.

При этом Зеленский отменил указ от 4 мая №186 об освобождении Артеменко от должности члена Нацсовет по телевидению.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский вернул Артеменко в Нацсовет по телевидению, а Горковенко подал в суд на Зеленского из-за отмены указа Порошенко.

Ранее уволив Артеменко, Порошенко назначил Горковенко членом Нацсовета по телевидению.

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