Зеленский уволил председателя Нацсовета по телевидению Артеменко

Президент Владимир Зеленский уволил председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко.\r\nОб этом говорится в указе Президента №510\/2019 от 9 июля, передают Українськi Новини.\r\nСогласно ему, Артеменко уволен в связи с окончанием срока полномочий.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в мае председатель Нацсовета по телевидению Артеменко подал в отставку.\r\nАртеменко указывал, что принял решение в связи с усталостью от 5 лет работы и получением предложения о переходе на другую работу.\r\nПри этом Зеленский отменил указ от 4 мая №186 об освобождении Артеменко от должности члена Нацсовет по телевидению.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский вернул Артеменко в Нацсовет по телевидению, а Горковенко подал в суд на Зеленского из-за отмены указа Порошенко.\r\nРанее уволив Артеменко, Порошенко назначил Горковенко членом Нацсовета по телевидению.