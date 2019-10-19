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19 октября 2019, суббота, 08:15 1497
Политика 2019-10-19T08:18:51+03:00
Українські Новини
Вступил в силу закон о непрерывности работы Нацсовета по вопросам ТВ

Вступил в силу закон о непрерывности работы Нацсовета по вопросам ТВ

Закон, Нацсовет по телевидению
Нацсовет по вопросам ТВ Фото: Радио Свобода
Нацсовет по вопросам ТВ Фото: Радио Свобода

В Украине вступил в силу закон о непрерывности работы Нацсовета по вопросам ТВ № 138-IX. Вчера его опубликовали в официальном парламентском издании "Голос Украины".

Как пишет 112.ua, согласно закону, после окончания срока полномочий в пять лет член Нацсовета продолжает исполнять свои обязанности до назначения нового (кроме случаев досрочного прекращения полномочий).

Верховная Рада будет назначить кандидатуры одновременно на все вакантные должности членов Нацсовета по вопросам ТВ по своей квоте.

Кандидатуры вносятся в проект постановления согласно результатам рейтингового голосования в количестве согласно вакантным должностям (если несколько кандидатур набрали одинаковое количество голосов, проводится дополнительное рейтинговое голосование).

Если Рада не смогла назначить кандидатуры на все вакантные должности по своей квоте - процедура назначения проводится повторно, начиная с объявления комитетом об отборе кандидатур.

С начала 2020 года вступят в силу нормы, по которым Национальный совет приравнивается к первому уровню госорганов в соответствии с законом "О государственной службе", а также об объявлении комитетом ВРУ об отборе кандидатур в Нацсовет за 90 дней, а не в течение трех дней после прекращения полномочий.

Как сообщали Українські Новини, 2 октября Нацсовет по телевидению и радиовещанию попросил Окружной административный суд г. Киева аннулировать лицензию ООО "Новости 24 часа" (Киев, логитип NewsOne).

26 сентября Нацсовет по телевидению лишил цифровых лицензий на вещание телеканал "112 Украина" из-за его программной концепции. 

Ранее Зеленский уволил председателя Нацсовета по телевидению Артеменко

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