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31 жовтня 2019, четвер, 17:10 10
ЗМІ 2019-10-31T17:22:21+02:00
Українські Новини
Видання, яке підловило Яременка в секс-листуванні, вимагає від Зеленського засудити загрози "слуги народу" жур

Видання, яке підловило Яременка в секс-листуванні, вимагає від Зеленського засудити загрози "слуги народу" журналістам

Володимир Зеленський, Олександр Корнієнко, Богдан Яременко
Богдан Яременко. Фото: facebook.com/oleg.fedonyuk
Богдан Яременко. Фото: facebook.com/oleg.fedonyuk

Інтернет-видання "Букви" вимагає від Президента Володимира Зеленського засудити першого заступника голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олександра Корнієнка за погрози переслідувати журналістів, що опублікували листування голови комітету Ради з міжнародної політики і міжпарламентського співробітництва Богдана Яременка ("Слуга народу").

Про це йдеться в повідомленні на сайті редакції, передають Українські Новини.

"Інтернет-видання #Букви звертається до керівництва фракції партії "Слуга народу" і Президента України з вимогою дати оцінку і засудити позицію пана Корнієнка і провести відповідну роботу серед представників фракції партії "Слуга народу" для недопущення будь-яких висловів чи дій, спрямованих на обмеження діяльності незалежних ЗМІ в Україні", - написала редакція видання.

На думку видання, слова Корнієнка про те, що "парламентські фотокореспонденти повинні бути обережніше", інакше це може викликати відповідну реакцію", а також згадка Кримінального кодексу натяки на судовий позов проти фотокореспондентів є закликом журналістів до самоцензури, що є прямим тиском на незалежні ЗМІ.

Також вони розцінили заяву Корнієнка як тиск безпосередньо на "Букви", яке раніше опублікувало особисту переписку Яременко.

В редакції зазначили, що листування відбувалася в робочий час депутата в залі Верховної Ради, а ЗМІ повинні інформувати суспільство про те, чим займається депутат у свій робочий час, перебуваючи на своєму робочому місці.

Як повідомляли Українські Новини, "Слуга народу" не буде карати Яременка, який замовляв повію в Раді.

Раніше журналістка, яка викрила Яременка в замовленні повії в Раді, вимагає позбавити його мандата депутата.

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