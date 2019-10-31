Видання, яке підловило Яременка в секс-листуванні, вимагає від Зеленського засудити загрози "слуги народу" журналістам

Інтернет-видання "Букви" вимагає від Президента Володимира Зеленського засудити першого заступника голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олександра Корнієнка за погрози переслідувати журналістів, що опублікували листування голови комітету Ради з міжнародної політики і міжпарламентського співробітництва Богдана Яременка ("Слуга народу").

Про це йдеться в повідомленні на сайті редакції, передають Українські Новини.

"Інтернет-видання #Букви звертається до керівництва фракції партії "Слуга народу" і Президента України з вимогою дати оцінку і засудити позицію пана Корнієнка і провести відповідну роботу серед представників фракції партії "Слуга народу" для недопущення будь-яких висловів чи дій, спрямованих на обмеження діяльності незалежних ЗМІ в Україні", - написала редакція видання.

На думку видання, слова Корнієнка про те, що "парламентські фотокореспонденти повинні бути обережніше", інакше це може викликати відповідну реакцію", а також згадка Кримінального кодексу натяки на судовий позов проти фотокореспондентів є закликом журналістів до самоцензури, що є прямим тиском на незалежні ЗМІ.

Також вони розцінили заяву Корнієнка як тиск безпосередньо на "Букви", яке раніше опублікувало особисту переписку Яременко.

В редакції зазначили, що листування відбувалася в робочий час депутата в залі Верховної Ради, а ЗМІ повинні інформувати суспільство про те, чим займається депутат у свій робочий час, перебуваючи на своєму робочому місці.

Як повідомляли Українські Новини, "Слуга народу" не буде карати Яременка, який замовляв повію в Раді.

Раніше журналістка, яка викрила Яременка в замовленні повії в Раді, вимагає позбавити його мандата депутата.